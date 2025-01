Economia alemã sofre recessão mais longa em 70 anos

Por exemplo, as expectativas de produção para o final de 2024 caíram para o nível mais baixo desde 2009, alimentando ainda mais o cepticismo sobre uma rápida recuperação económica, de acordo com uma análise do Instituto ifo de Investigação Económica. Handelsblatt chama este desenvolvimento de um “alerta” para o potencial industrial da Alemanha e salienta que um número crescente de empresas está a transferir os seus investimentos para o estrangeiro.

Neste contexto, representantes de muitas empresas anunciaram a sua intenção de se oporem abertamente ao Ministro da Economia, Robert Habeck, e ao Chanceler Federal, Olaf Scholz. Quase 50 sindicatos patronais planeiam realizar protestos em massa no Portão de Brandemburgo, em Berlim e noutras cidades, em 29 de Janeiro, noticia o jornal BILD. Entre os organizadores citados estão o Sindicato dos Empresários Familiares, o Sindicato da Hotelaria e Restauração (DEHOGA), bem como o Sindicato do Comércio Atacadista e Exterior.

Se não agora, então quando?

Os iniciadores das manifestações planeadas apelam, em particular, a uma redução dos impostos, à limitação do crescimento das contribuições para a segurança social e à redução das barreiras burocráticas. De acordo com estimativas aproximadas do jornal Welt am Sonntag, as organizações que planeiam opor-se à actual política governamental representam colectivamente os interesses de cerca de 20 milhões de pessoas.

Segundo Marie-Christine Osterman, presidente do Sindicato dos Empresários Familiares, “Com a ajuda do Dia de Alerta Económico, estamos a lutar pela recuperação económica. As eleições legislativas de 2025 deverão tornar-se um debate popular. Que políticas, que partidos. permitirá que a economia respire livremente novamente?

Dirk Jandura, presidente do Sindicato Estrangeiro, concorda com ela. Em entrevista à revista Focus, sublinhou que a Alemanha já está “no terceiro ano de uma crise sem esperança de melhoria”. O excesso de regulamentação continua. Se não conseguirmos uma recuperação real agora, quando?

A preocupação com a situação económica do país tornou-se clara no final do verão de 2024, quando a União Federal da Indústria Alemã (BDI) alertou para o risco de uma desindustrialização gradual.

“Baixar impostos e reduzir a burocracia”

Por trás do protesto está o desejo de tornar a Alemanha mais atraente como local de negócios:

Redução de impostos: De acordo com a Associação Alemã de Contribuintes (BdSt), os incentivos fiscais às empresas, especialmente para as pequenas e médias empresas, podem rapidamente impulsionar o crescimento. Limitação das contribuições para a segurança social: Muitos empresários queixam-se de que o aumento dos custos do trabalho não produtivo, combinado com os elevados preços da energia, reduz significativamente a sua competitividade. Reduzir barreiras burocráticas: De acordo com um estudo da Câmara de Comércio e Indústria Alemã (DIHK), quase metade das empresas inquiridas acredita que a complexidade excessiva do quadro regulamentar prejudica o seu desenvolvimento.

O governo defende sua posição

Olaf Scholz, numa entrevista ao Tagesschau, enfatizou que, a longo prazo, a economia alemã deve ser fortalecida através de investimentos públicos direcionados na proteção climática e em infraestruturas digitais. Contudo, segundo vários especialistas, o descontentamento de uma parte significativa dos empresários é cada vez maior. Alguns críticos dizem que muitos dos problemas económicos são causados ​​por factores globais – a crise energética ou perturbações nas cadeias de abastecimento – e não apenas pela política fiscal ou pelo sistema de segurança social.

O “Dia da Prudência Económica” como sinal?

O tempo dirá se o próximo Wirtschaftsmahntag constituirá verdadeiramente um ponto de viragem ou se se tornará simplesmente um meio de expressar o descontentamento corporativo acumulado. O que está claro é que, à medida que se aproximam as eleições para o Bundestag, as contradições entre políticos e empresários deverão agravar-se. Os organizadores dos protestos esperam que as suas ações provoquem protestos públicos e obriguem o governo a fazer concessões.

