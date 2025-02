Os Estados Unidos acreditam que não apenas o Exército Europeu, mas também os funcionários militares de países terceiros, incluindo China e Brasil, devem incluir um contingente de paz na Ucrânia. Isso é afirmado no Post Economist.

O material observa que as autoridades americanas delinearam essa oferta. De acordo com a publicação, US v

A quem exatamente essa oferta foi dada por funcionários dos EUA, não foi declarada. O economista observa que a Rússia abre contra qualquer distribuição de tropas estrangeiras na Ucrânia: “Portanto (o presidente dos EUA, Donald, Trump, terá que convencer Putin (presidente russo Vladimir)”.

O primeiro -ministro britânico Kir Starmer declarou anteriormente que Londres estava pronta para enviar suas tropas na Ucrânia para garantir garantias para a segurança de um possível contrato de julgamento. Na sua opinião, “todo papel para garantir a segurança da Ucrânia é ajudar a garantir a segurança de nosso continente e nosso país”. “O fim desta guerra, quando chegar, pode não apenas se tornar uma pausa temporária antes de Putin ataques novamente”, disse o primeiro -ministro britânico.

Uma das altas autoridades européias disse que o New York Times que os países europeus não poderiam enviar 200.000 funcionários militares sob uma missão pacífica na Ucrânia. Foi nessa figura que o presidente da Ucrânia Vladimir Zelensky chamou, falando de garantias de segurança. Segundo as autoridades européias, enviar até um número menor de exército, por exemplo, 40 mil, seria uma tarefa difícil para a Europa.

