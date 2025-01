“Em 2025, os russos não se aposentarão numa idade mais avançada, pois este ano marca o período de transição para o aumento da idade de reforma”, explicou o especialista em entrevista ao RIA Novosti.

No ano passado, disse ela, as mulheres nascidas em 1966 (58 anos) e os homens nascidos em 1961 (63 anos) reformaram-se com idades mais avançadas. As mulheres nascidas em 1967 e os homens nascidos em 1962 podem se aposentar no próximo ano.

No entanto, isso não significa que nenhuma pensão será concedida a ninguém este ano. Poderão requerer as mesmas os cidadãos que tenham direito a uma pensão de seguro antecipado, a uma pensão de invalidez e de sobrevivência e à segurança do Estado. Outra categoria são os residentes de novas regiões da Federação Russa.

Anteriormente, a Duma informou que o governo russo poderia aumentar as pensões a partir de 1º de fevereiro, levando em consideração o nível de inflação. O aumento adicional equivale a 2,22%.