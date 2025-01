ED apreende ativos de Rs 300 milhões em caso de fraude de terras ligado ao ministro-chefe de Karnataka, Siddaramaiah – Karnataka News

A Diretoria de Execução disse na sexta-feira que havia anexado mais de 140 unidades de ativos imóveis no valor de cerca de Rs 300 milhões em um caso de lavagem de dinheiro relacionado ao MUDA envolvendo o ministro-chefe de Karnataka, Siddaramaiah e outros.

O anexo faz parte de uma investigação de lavagem de dinheiro sobre supostas irregularidades na distribuição de terras pela Autoridade de Desenvolvimento Urbano de Mysuru (MUDA).

Os imóveis apreendidos estão registrados em nome de diversas pessoas que atuam como empresários e corretores imobiliários, informou o órgão federal em nota.

“Alega-se que Siddaramaiah (um líder do Congresso) usou sua influência política para obter compensação por 14 locais em nome de sua esposa, Smt. BM Parvathi, no lugar de 3 acres e 16 guntas de terra adquiridos pela MUDA.

“O terreno foi originalmente adquirido pela MUDA por Rs 3.24.700. A compensação na forma de 14 locais em uma localidade elegante vale Rs 56 milhões”, disse a agência.

O ministro-chefe, que foi interrogado pelo Karnataka Lokayukta neste caso, negou repetidamente qualquer irregularidade cometida por ele ou pela sua família, dizendo que a oposição tinha “medo” dele e que se tratava de alegações com motivação política.

O papel do ex-comissário do MUDA, DB Natesh, emergiu como “instrumental” na alocação ilegal de locais de compensação para Parvathi, disse a agência.

Ele disse que as pesquisas realizadas no caso descobriram que um grande número de sites, além dos 14 atribuídos a Parvathi, foram atribuídos “ilegalmente” pelo MUDA como compensação a empresários imobiliários, que por sua vez venderam esses sites a preços “enormes”. . lucros e gerou uma enorme quantidade de dinheiro “não contabilizado”.

Os lucros assim gerados foram “lavados” e comprovadamente provêm de fontes legítimas, afirmou.

As terras foram distribuídas em nomes de “benami e manequins” de nomes influentes e empresários imobiliários, afirmou a agência.

“Provas” incriminatórias relativas ao pagamento de gratificações ilegais ao então presidente do MUDA e ao comissário do MUDA na forma de bens imóveis, locais do MUDA, dinheiro, etc. durante as incursões foram recuperadas durante as incursões, afirmou.

Também foi descoberto que o dinheiro foi desviado através de uma sociedade cooperativa para a compra de propriedades, veículos de luxo, etc. em nome de parentes de GT Dinesh Kumar, que foi o anterior comissário do MUDA, alegou a agência.