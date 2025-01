ED apreende propriedade de don Iqbal Mirchi do submundo no valor de milhões de rúpias em caso de lavagem de dinheiro em Mumbai

A Diretoria de Execução (ED) tomou posse de uma propriedade nobre no sul de Mumbai, pertencente ao falecido submundo don Iqbal Mirchi.

A propriedade, localizada em New Roshan Talkies em Patthe Bapurao Marg em Girgaon, foi supostamente adquirida por Mirchi com recursos de contrabando e outras atividades ilegais.

O Departamento de Educação recebeu informações de que estavam sendo feitos esforços para criar direitos de terceiros sobre a propriedade por meio de invasão ilegal. Agindo rapidamente com base na inteligência, o ED desocupou o imóvel através de uma ordem do Tribunal de Recurso (PMLA) e invocou a disposição da Secção 8(4) da Lei para tomar posse física do mesmo em Dezembro de 2024.

A investigação do ED revelou que Iqbal Mirchi estava envolvido no tráfico de drogas, entre outras atividades comerciais ilegais. Ele comprou inúmeras propriedades com os lucros gerados pelo negócio ilegítimo de drogas.

Após a morte de Iqbal Mirchi, essas propriedades foram transferidas em nome de seus filhos Junaid Iqbal Memon, Asif Iqbal Memon e sua esposa Hajra Iqbal Memon por meio de escrituras de doação, revelou a investigação.

Uma dessas propriedades foi identificada como New Roshan Talkies em Girgaon, Mumbai, que era um teatro que exibia filmes e era administrado por Mukhtar Patka (cunhado de Iqbal Mirchi).

No âmbito da investigação no âmbito da PMLA, a ED anexou provisoriamente o referido imóvel, o que foi posteriormente confirmado pela Autoridade Julgadora (PMLA). No entanto, o Tribunal de Recurso (PMLA) suspendeu o processo.

A investigação sob o PMLA foi iniciada com base em FIRs registados contra Mirchi e outros ao abrigo de várias secções do Código Penal Indiano (IPC), da Lei de Armas e da Lei NDPS.

Iqbal Mirchi, juntamente com o fugitivo Don Dawood Ibrahim Kaskar, esteve envolvido no contrabando de drogas, produtos eletrónicos e outros bens e acumulou enorme riqueza através destes meios.

Os filhos de Mirchi, Asif e Junaid, que foram declarados criminosos económicos fugitivos, teriam continuado o tráfico ilegal de estupefacientes mesmo após a sua morte.