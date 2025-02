Ed Raids Cinco Locais em Mumbai no Eros Fund Fun Sonda

A Diretoria de Conformidade (DE) procura cinco locais em Mumbai na quarta -feira, como parte de uma investigação sobre o suposto desvio de fundos da Eros International Media Ltd e de outras entidades ligadas ao grupo Eros. Os ataques foram realizados sob a Lei de Gerenciamento de Interesse, 1999.

Durante o ataque, os funcionários da Agência Central de Pesquisa confiscaram documentos relacionados a entidades estrangeiras, propriedades imóveis, contas bancárias no exterior e dispositivos digitais.

A investigação segue uma investigação do Conselho de Bag e Exchange da Índia (SEBI) sobre as acusações de que Eros e seus promotores deturparam as demonstrações financeiras e desviaram fundos por um valor de aproximadamente 2.000 milhões de rúpias.

A Eros International Media Ltd é uma empresa indiana envolvida na produção e distribuição de filmes. Adquirir e co -produzir filmes, distribuindo -os em plataformas teatrais, televisivas e digitais.

A agência de pesquisa descobriu que o Eros pagou cerca de 2.000 milhões de rúpias como avanços no conteúdo de certas entidades entre os exercícios de 2012-13 e 2020-21. Segundo as autoridades, a empresa descartou grandes somas sob a declaração de que eles não poderiam se recuperar devido à pandemia Covid-19. Isso fazia parte de um balanço patrimonial.

A agência reuniu evidências que sugerem que o EROS inflou suas demonstrações financeiras fazendo pagamentos por avanços no conteúdo, que mais tarde foram desviados ou devolvidos à empresa. Segundo relatos, as transações foram mascaradas através de compras fictícias dos direitos do cinema.

A investigação está em andamento.