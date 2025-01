ED restaura propriedades no valor de Rs 290 milhões em esquema bancário cooperativo de Maharashtra

O ED devolveu bens imóveis no valor de Rs 289,54 milhões à autoridade competente ao abrigo da Lei de Proteção dos Interesses dos Depositantes (MPID) de Maharashtra num caso relacionado com a cooperativa Pen Urban Bank Ltd.

Os activos foram penhorados provisoriamente pelo ED ao abrigo da Secção 5 da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA), de 2002, uma vez que os antigos funcionários alegadamente fraudaram bancos e desviaram fundos bancários para investimentos privados, disse a agência.

Uma investigação foi lançada com base no FIR registrado pela delegacia de polícia de Pen, no distrito de Raigad, em Maharashtra.

A folha de acusação alegou que os funcionários do banco estavam envolvidos em uma conspiração criminosa com os então auditores do banco e manipularam intencionalmente os livros de contas do banco, relataram lucros de forma fraudulenta e causaram um prejuízo de Rs 651,35 milhões à instituição.

As investigações do Departamento de Educação revelaram que os rendimentos gerados pelo crime de falsificação e fraude foram desviados e encaminhados para contas de crédito em numerário falsas abertas no referido banco recorrendo aos serviços das lojas de descontos de cheques do mercado.

Parte do produto do crime foi utilizado para a compra de bens imóveis em diferentes locais do distrito de Raigad em nome de terceiros (propriedades benami). Essas propriedades benami medindo 70,9 acres no valor de Rs 25,20 milhões foram anexadas entre 26 de maio de 2014 e 2 de dezembro de 2014 sob a Seção 5 da Lei PMLA de 2002, de acordo com o ED.

Em 20 de junho de 2018, foi apresentada reclamação fiscal do processo perante um tribunal da PMLA e o julgamento estava em curso.

Um dos depositantes do Pen Bank apresentou um apelo ao Tribunal Superior de Bombaim solicitando a libertação das propriedades anexas ao abrigo do PMLA. O Tribunal Superior, por despacho datado de 7 de outubro de 2016, orientou o ED a entregar os imóveis ao MPID.

Contra o referido despacho, o ED interpôs recurso em 3 de novembro de 2017, que concedeu suspensão do despacho do Tribunal Superior. As autoridades do MPID apresentaram um pedido em 2019 ao tribunal da PMLA para apreender os bens apreendidos ao MPID para restituição.

O Pen Bank tinha dois lakh depositantes e 42.000 acionistas que perderam o dinheiro suado. Para benefício dos depositantes e dos esforços de restituição actualmente em curso, a ED adoptou uma visão pragmática e decidiu retirar o pedido em tribunal.

Consequentemente, foi apresentada uma declaração juramentada ao tribunal que foi admitida e o pedido foi rejeitado. O DE apresentou então uma declaração perante o tribunal da PMLA, expressando a sua vontade de restaurar as propriedades abrangidas pela ordem do Tribunal Superior de 2016.

Em 14 de Janeiro, o tribunal da PMLA aceitou o pedido do ED e ordenou a devolução de 29 bens imóveis, actualmente avaliados em 289,54 milhões de rupias, à autoridade competente ao abrigo da Lei MPID.