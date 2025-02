Ed Retorna ativos apreendidos pelo valor de Rs 3.339 milhões de rúpias para vítimas de golpistas de Ponzi

A Diretoria de Configuração (DE) retornou propriedades anexadas no valor de 3.339 milhões de rúpias às vítimas de um esquema de Ponzi em Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka e outros lugares, informou a agência na segunda -feira.

Estima -se que o valor de mercado atual dessas propriedades exceda 6.000 milhões de rúpias.

O caso envolve o grupo de empresas agrícolas, que supostamente coletou depósitos de cerca de 19 lakh de clientes sob o pretexto de investimentos imobiliários, prometendo “altos rendimentos” ou uma trama residencial, disse a agência federal em comunicado.

O ED lançou uma investigação de lavagem de dinheiro no caso em 2018, com base em múltiplos assinados em Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Odisha e as Ilhas Andaman e Nicobar.

As propriedades restauradas incluem mais de 2.300 parcelas de terras agrícolas, parcelas residenciais e comerciais, apartamentos e o parque de diversões ‘Haailand’ no distrito de Guntur, em Andhra Pradesh. Das 2.310 propriedades imóveis anexáveis, 2.254 estão em Andhra Pradesh, 43 em Telangana, 11 em Karnataka e 2 em Odisha.

A restauração foi concluída após um tribunal especial sob a prevenção da Lei da Lavagem de Dinheiro (PMLA) em Hyderabad, permitiu a restituição na solicitação do DE.

6.380 milhões de rore

O ED lançou sua pesquisa sobre o grupo Agrigold em 2018. A investigação revelou que a Agrigold operava um esquema de investimento coletivo fraudulento disfarçado de negócios imobiliários. Mais de 130 empresas de concha foram lançadas para coletar depósitos rotulados como ‘avanços para as parcelas’, apesar da ausência de propriedades correspondentes.

Os fundos coletados foram desviados para vários setores, incluindo energia, produtos lácteos, entretenimento, saúde e cultivo, sem informar os depositantes. O golpe acumulou quase 6.380 milhões de rúpias de mais de 32 lakh de contas de investidores, ajudadas por milhares de agentes da comissão.

Ações legais e ativos de ativos

Durante sua investigação, a agência central anexou propriedades móveis e imobiliárias no valor de Rs 4.141,2 milhões de rúpias em vários estados.

Em dezembro de 2020, a agência prendeu a réu Avva Venkata Rama Rao, Avva Venkata Seshu Narayana Rao e Avva Hema Sindara Vara Prasad. Uma queixa de acusação foi apresentada em fevereiro de 2021 perante o Tribunal Especial do PMLA em Nampally, Hyderabad, contra 14 pessoas e acusou entidades.

O Tribunal recebeu o conhecimento das acusações de lavagem de dinheiro em agosto de 2023. Uma queixa complementar foi apresentada em março de 2024, contra 22 réus adicionais, com o conhecimento obtido em novembro de 2024.

Importância da restituição

Essa restituição marca um marco significativo nos esforços contínuos do pronto -socorro para devolver o produto do crime (PIC) às vítimas de fraude financeira. A publicação desses ativos oferece uma medida de alívio aos afetados por um dos maiores esquemas de Ponzi da Índia e sublinha o compromisso da agência de garantir a justiça por fraude.

Até agora, em quase 25 casos, o DE restaurou propriedades no valor de mais de 26.000 milhões de rúpias, que serão devolvidas às vítimas pelos bancos.