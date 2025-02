Ed Sheeran ficou com AR Rahman durante o concerto de Chennai; Os usuários da Internet dizem, ‘Sonho mais selvagem’ | Veja o vídeo

O professor de música Ar Rahman fez uma aparição surpresa no concerto de Ed Sheeran hoje à noite, fãs emocionantes ao atacar com o cantor britânico em um mashup de ‘Shape of You’ e ‘Urvashi Urvashi’.

A multidão explodiu em emoção quando Sheeran anunciou o nome de Rahman. O artista duplo do Oscar fez a versão tâmil de sua icônica música “Urvashi Urvashi”, com Sheeran adicionando linhas de seu sucesso global ‘Saper of You’ no YMCA Lands em Nandanam.

Leia também: Ed Sheeran recebe massagem na cabeça em Chennai da Índia, os usuários da Internet dizem: ‘Venha virá com mais músicas de sucesso’ | Veja vídeo viral

Em uma publicação sobre X, Ukhennai escreveu: “Quando a forma de você conhece o som de Rar! Ed Sheeran e @arrahman incendiaram Chennai com uma performance inesquecível. A música realmente não conhece fronteiras! “

Os usuários da Internet reagem “Logo acima dessa garota, explica em detalhes o planeta da discografia de Ed Sheeran”, disse um usuário.

“Muito feliz em ver Ed Sheeran chamando a parte de convidado especial de Chennai. Muito bem, duo! 👏👍🏻👏 👏👍🏻👏 👏👍🏻👏 👏👍🏻👏 👏👍🏻👏 👏 👍🏻👏 👏👍🏻👏 👏👍🏻👏 👏👍🏻👏 👏👍🏻👏 👏👍🏻👏 👏👍🏻👏 👏👍🏻👏 👏👍🏻👏 👏👍🏻👏 👏👍🏻👏 👏👍🏻👏 👏👍🏻 👏👍🏻 👏 👏👍🏻👏 👏👍🏻👏 👏👍🏻👏 👏👍🏻 👏 👏👍🏻👏 “.

No show de Chennai, Jonita Gandhi se juntou ao cantor no palco.

“Nem nos meus sonhos mais loucos, pensei que Ed Sheeran estaria cantando Urvashi Urvashi com Thalaivo 💯😭”, acrescentou um usuário.

Ele concluirá sua turnê, organizada pela AEG apresenta a Ásia e a Bookmyshow Live, em 15 de fevereiro com uma apresentação em Delhi-DNR.

Sheeran também compartilhou um vídeo no Instagram, no qual ela pode ser vista cantando sua balada de amor “perfeita” com os alunos do corpo docente e da tecnologia Rahman KM.

“Cantando perfeito com o incrível coro em @kmmcchennai aqui em Chennai hoje, Wowsers (vire de lado para a gangue completa da experiência) (sic)” O cantor legendou o clipe.

Anteriormente, um cantor e fã de cantor compartilhou um vídeo dele recebendo uma massagem na cabeça em Chennai.

“Ed recebeu uma massagem na cabeça em Chennai”, disse o título. No clipe, Sheeran pode ser ouvido em uma piada dizer “Isso é abuso”.

Quando a forma de você encontrar o som de RR! Ed Sheeran e @arrahman incendiaram Chennai com uma performance inesquecível. A música realmente não conhece fronteiras!

Ele concluirá sua turnê no país em 15 de fevereiro em Delhi-NCR.

(Com entradas das agências)

Fonte