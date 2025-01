Edappadi K Palaniswami do AIADMK descarta negociações de reunião entre AIADMK e BJP – Tamil Nadu News

O secretário-geral do AIADMK e líder da oposição, Edappadi K Palaniswami (EPS), reafirmou na terça-feira que seu partido não se juntaria novamente à aliança liderada pelo BJP, encerrando as especulações em curso.

Os comentários vieram em resposta a perguntas sobre se o AIADMK poderia reconsiderar sua posição se a liderança do BJP de Tamil Nadu perceber uma mudança. Descartando a ideia, EPS disse: “Por que você está perguntando tudo isso? Não peça instruções para chegar a um lugar que não existe. Nós saímos. Não adianta perguntar sobre isso, vamos deixar assim.

Quando pressionado ainda mais, Palaniswami esclareceu que as decisões sobre liderança dentro do BJP estavam além da alçada do AIADMK. “É um partido nacional. “Não temos o poder de dizer se alguém vai mudar”, disse ele.

Em Novembro de 2024, o EPS sugeriu que o partido estava aberto a colaborar com “partidos com ideias semelhantes” para derrotar o DMK no poder. Ele havia dito: “Ainda faltam 18 meses para as eleições (estaduais). Só quando as eleições se aproximarem saberemos quem está a formar alianças com quem. No que diz respeito à AIADMK, os partidos que aceitam a nossa liderança serão reunidos. Nosso objetivo é eliminar o DMK antipopular.”

No entanto, logo depois EPS pôs fim a todas as especulações sobre o encontro do seu partido com o BJP para uma aliança. Afirmou que o AIADMK não se aliará ao BJP. “Desde as eleições para Lok Sabha, dissemos claramente que não teremos uma aliança com o BJP”, disse EPS.

O AIADMK e o BJP separaram-se em Setembro de 2023, na sequência de diferenças nas estratégias políticas e na dinâmica de liderança em Tamil Nadu.