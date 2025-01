Edison, sul da Califórnia, processado por incêndios florestais em Los Angeles

Edison do Sul da Califórniauma unidade da concessionária Edison International, foi processada na segunda-feira por alegações de que seu equipamento elétrico deu partida em um dos Incêndios florestais em Los Angelesde acordo com a mídia local.

Proprietários e inquilinos que perderam suas casas no comer fogo entrou com ações judiciais no Tribunal Superior de Los Angeles alegando que a empresa não conseguiu desenergizar todos os seus equipamentos elétricos, apesar dos alertas emitidos pelo Serviço Meteorológico Nacional.

Por outro lado, o diretor executivo da Edison International Pedro Pizarro disse à Bloomberg que a concessionária não detectou nenhum problema elétrico em uma linha de transmissão perto do início do incêndio mortal em Eaton na área de Los Angeles.

“Não vimos em nossa telemetria qualquer indicação de anomalia elétrica”, disse Pizarro durante entrevista na segunda-feira à Bloomberg Television.

“Normalmente, quando há um incêndio numa infraestrutura, vemos uma queda de tensão. Não vimos isso no nosso estudo”, acrescentou.

Pelo menos 24 pessoas morreram desde que vários incêndios começaram na terça-feira passada e mais de 12 mil estruturas, incluindo casas, empresas e locais de culto, foram reduzidas a cinzas.

De acordo com o Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia, mais de 40.000 acres foram queimados pelos incêndios em Eaton, Palisades, Kenneth e Hurst.

Os esforços para conter os incêndios continuam.