Editor da Jeans One WWW inspirado em garotas francesas diz "Parece tão caro" Estão à venda – Corra

Algumas pessoas adoram comprar sapatos, mas adoro investir em jeans de qualidade. Semana passada me deliciei com os jeans Abigail da Khaite. No entanto, minha conta bancária nem sempre permite compras tão grandes, por isso procuro frequentemente os estilos de jeans mais acessíveis.

Recentemente, meu colega Serra Mayheweditora de moda da Who What Wear, acessou o Instagram para elogiar os jeans largos de cintura baixa da Abercrombie. Esses jeans, atualmente à venda, chamaram minha atenção imediatamente, então eu sabia que era uma oportunidade que valia a pena explorar.

Não perdi tempo mandando mensagens para Mayhew para obter sua opinião de especialista. “Tenho alguns jeans escondidos no meu armário”, ela revelou, “mas ultimamente tenho vivido com jeans largos de cintura baixa da Abercrombie e custam apenas US $ 60”. Ela apresentou um argumento convincente, acrescentando: “Isso pode parecer um pouco maluco vindo de alguém que possui vários pares que custam US$ 300, mas esses jeans me servem perfeitamente”.

Na Serra Mayhew: Abercrombie Jeans soltos de cintura baixa (US$ 60)

Curioso sobre o apelo desses jeans, pesquisei mais. “O que os torna tão especiais?” Perguntei. Mayhew respondeu: “Adoro que eles caibam perfeitamente acima dos quadris. Até tive que aumentar o tamanho da cintura para acomodar esse estilo, mas vale a pena, eu os uso todos os dias com um suéter aconchegante e um cinto elegante, e eu encorajo você fazer o mesmo.

Facilmente influenciado por seu entusiasmo, fiz a compra e me senti compelido a compartilhar essa descoberta chique com outras pessoas. Se você também pode ser influenciado por uma ótima recomendação de estilo, continue lendo. Eu compilei uma seleção desses jeans de cintura baixa atualmente à venda. Dica profissional: Mayhew sugere um tamanho maior se você quiser um visual mais solto.

Compre jeans largos de cintura baixa da Abercrombie

abercrombie Jeans soltos de cintura baixa Esta lavagem “Dark Marble” é uma que ela adora. Se o seu tamanho ainda estiver em estoque, é seu dia de sorte.

abercrombie Jeans soltos de cintura baixa Todas as mulheres francesas chiques usam jeans escuros.

abercrombie Jeans soltos de cintura baixa

abercrombie Jeans soltos de cintura baixa Este é o par que escolhi.

abercrombie Jeans soltos de cintura baixa Sério, isso parece 3 vezes o preço.

abercrombie Jeans soltos de cintura baixa Jeans com punhos estão começando a aparecer em todos os lugares.

abercrombie Jeans soltos de cintura baixa Use com uma camiseta simples e um sobretudo.