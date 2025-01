Editores e especialistas em beleza concordam: este bob de baixa manutenção está prestes a se tornar o corte mais atemporal de 2025

Não há nada como um novo ano para deixar os especialistas em beleza entusiasmados com as possíveis novas tendências que estão por vir – e 2025 parece ser particularmente especial quando se trata de cortes de cabelo legais E cores inesperadas . Contudo, embora existam muitos tendências de cabelo inovadoras Olhando para o futuro, há um corte de cabelo que dominou em 2024 e deverá reinar em popularidade no ano que vem: o humilde prumo . No entanto, a iteração de 2025 deste corte de cabelo curto atemporal pode ser a versão com menor manutenção que vimos em algum tempo. Embora o ano passado tenha sido focado na precisão quadrado rombudo ou o micro bob este ano é o bob desgrenhado que estará em toda parte. E os especialistas em cabelo adoram porque na verdade funciona para todos os tipos de cabelo.

“O bob desgrenhado é fácil, versátil e lisonjeiro” disse o cabeleireiro Eduardo James fundador dos salões Edward James e The Hair Consult. ‘Camadas macias e quebradas conferem movimento e textura ao cabelo. Portanto, quer você esteja trabalhando com cabelos finos ou grossos, o bob desgrenhado pode ser adaptado para adicionar o volume necessário ou eliminar o excesso de peso. E embora, como todos os bobs, esse estilo desgrenhado ainda exija cortes regulares a cada 6-8 semanas para manter sua forma, James enfatiza como o estilo diário exige pouca manutenção. “É simples: basta aplicar um spray de textura ou um pouco de soro nas pontas para separá-las e pronto”, explica.

Não posso mentir, embora meu cabelo tenha crescido nos últimos anos a ponto de ficar bem manejável. estilo de comprimento médio a natureza fácil do bob desgrenhado me faz pensar se devo optar por um corte de Ano Novo bastante dramático. Você também está tentado? A seguir, reuni minha seleção das melhores ideias de corte de cabelo bob desgrenhado para que você possa capturá-las e trazê-las para sua consulta no salão.

Melhores ideias para cortes de cabelo Bob desgrenhados:

O cabelo de Hailey Bieber é sempre uma boa inspiração para cortes de cabelo, mas seu bob levemente penteado para o lado é um de seus melhores looks até agora.

Micro bobs são inegavelmente chiques e os cachos molhados de Nathalie Emmanuel são tão glamorosos.

Se o seu cabelo for naturalmente liso como o de Daisy Ridley, use um modelador de cachos para simular uma aparência desgrenhada, adicionando algumas ondas soltas em todo o comprimento do cabelo. Simples e sofisticado.

Bobs desgrenhados ainda podem parecer elegantes, como Stephi Hui prova com seu penteado bob sem corte ultra legal. Pontos de bônus pela mais linda cor de cabelo rosa algodão doce.

Sempre que preciso de inspiração para um corte de cabelo bob, Franny Mozemba é a primeira pessoa a quem recorro. Adoro como a textura desgrenhada combina perfeitamente com o corte na altura do queixo, e a franja cheia também fica incrível.

Um corte de cabelo simples e despenteado com a parte central é a perfeição total em Kelly Rowland. Adicione algumas gotas de óleo capilar ou soro ao seu penteado para recriar o mesmo brilho que reflete a luz.

O bob texturizado sem esforço de Caitlin Miyako parece tão legal combinado com uma das maiores tendências de cores de cabelo de 2025: loiro ousado.

Os chapéus bucket inspirados nos anos 90 foram enormes no verão passado, oferecendo uma homenagem sutil à era grunge. O corte levemente desgrenhado de Laura Harrier combina perfeitamente com a estética de garota descolada.

O hidro bob continua a ser um item básico no tapete vermelho e quando parece tão chique quanto em Claire Holt aqui, é fácil entender por quê. É a forma perfeita de realçar a textura e o formato naturais do seu cabelo.

O bob perfeitamente desgrenhado de Gracie Abrams prova porque esse estilo é tão versátil: use-o com jeans e camiseta ou vestido enfeitado com joias.

Estou reservando meu corte o mais rápido possível, depois de ver o corte texturizado e saltitante de Elsa Hosk.

Um bob desgrenhado não precisa ser dramático. Sabrina Elba adiciona apenas as ondas mais sutis ao seu corte chique e limpo para um pouco mais de movimento.

Se você não tem uma aparência natural à beira-mar para adicionar textura ao seu bob desgrenhado como Grece Ghanem faz, experimente um spray de sal para adicionar sustentação e dimensão.

Combinando a textura desgrenhada com a elasticidade e o volume de um bob italiano, o corte de cabelo de Lucy Boynton o torna uma escolha atemporal.

Compre os melhores produtos de modelagem de cabelo para bob desgrenhado:

Cor Uau Textura de estilo com esteróides + spray de acabamento Edward James aposta em sprays de textura e modelagem para bobs desgrenhados e declara que este da Color Wow é capaz de “transformar fios flácidos em uma obra de arte”. Grande elogio, de fato.

Muitos cabeleireiros com quem falo, incluindo James, confiam nesta névoa texturizante que pode ser usada em cabelos molhados e secos para um acabamento praiano e desgrenhado.

Orib Óleo capilar nutritivo Gold Lust É extremamente caro, mas o óleo capilar cult da Oribe não só adiciona um brilho incrível ao cabelo, mas também é ótimo para usar nas pontas para separação e definição.