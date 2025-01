Efeito Donald, agora a Europa tem que cortar impostos

Daniele Capezzone 25 de janeiro de 2025

Com o regresso de Donald Trump à Casa Branca, o comboio da concorrência fiscal arrancou de forma espectacular. A intenção é reduzir os impostos corporativos dos EUA de 21% para 15%, atraindo inevitavelmente recursos e investimentos para os Estados Unidos.

Perante esta medida, não vale a pena gritar contra um chamado novo “paraíso fiscal”: se alguém na UE mantivesse a cabeça fria e tivesse um mínimo de racionalidade residual, o objectivo seria garantir que os nossos países pare de ‘ser’. infernos fiscais”. “, que por sua vez optam por reduzir a carga tributária.

Para compreender isto seria necessário avançar na direcção oposta ao caminho defendido pelos euroliristas no passado: o (aterrorizante) de um hipotético Ministro das Finanças europeu único, ou seja, um piloto automático controlado por Bruxelas imposto a todos os parlamentos nacionais, o Há é o fim de qualquer esperança de concorrência (mesmo de federalismo competitivo saudável!) e de imposição de um regime fiscal uniforme. Chamam-lhe “harmonização”: uma palavra doce que esconde a amarga imposição da “solução única”. A verdade é que estamos no centro de duas visões e filosofias opostas.

A MÁ LIÇÃO DE FRANCÊS

A primeira foi resumida pelo presidente francês Macron no seu discurso inaugural após a sua primeira eleição, na sua noite triunfante no Louvre. Em particular, aquele “Eu protegerei você” obsessivamente repetido alimentou uma expectativa que flutuava entre as dimensões mística e centrada no Estado (para não dizer estatal): não é surpreendente que os poucos homens sábios da época já estivessem pensando em quando os “protegidos” teriam ficado desapontados, como inevitavelmente aconteceu.

Se o Estado lhe disser aqui: “Eu vou te proteger”, um bom liberal, depois de ficar com medo, deveria responder: “É melhor me deixar em paz!”. Comentei e revisei diversas vezes o livro Deixe-nos em paz do grande Grover Norquist, o guru americano da reforma tributária, hoje um grande apoiador de Trump. O sentido da sua mensagem reside precisamente aqui, nesta alternativa radical: por um lado, aqueles que querem a protecção e a assistência do Estado (impostos elevados, despesas elevadas, dívida elevada, consultas constantes, sindicatos omnipresentes, gerações jovens saqueadas, políticas sociais serviços, por outro lado, aqueles que – em vez disso – querem acima de tudo defender a sua liberdade contra a interferência dispendiosa e sufocante do Estado (trabalhadores privados, empresários, profissionais, números de IVA, estudantes, estrangeiros, pessoas excluídas de todos os tipos, etc.). Nunca se esqueça disso.

Outra frase inesquecível de Ronald Reagan vem a calhar, pois ele gostava de repetir que as palavras mais aterrorizantes que um cidadão pode ouvir são: “Sou do governo e estou aqui para ajudar…”. O próprio Norquist pode nos ajudar a entender do que estamos falando. Não se trata apenas de impostos, não se trata apenas de números do orçamento do Estado (embora muito relevantes, claro!): o que é necessário é uma retirada mais geral do Estado, uma redução do perímetro do ‘público”, e uma confiança renovada na capacidade dos indivíduos, famílias e empresas de o fazerem eles próprios, livres do fardo de um Estado generalizado e invasivo. O que Norquist propõe não é, portanto, (apenas) uma política económica, mas uma política abrangente. Significa tomar uma posição: a dos contribuintes; o das empresas, especialmente as médias e pequenas empresas; a dos trabalhadores independentes e, em conjunto, dos trabalhadores do sector privado; de todos os estranhos dentro do perímetro dos privilégios e proteções existentes; de todos aqueles que vivem nas trincheiras desprotegidas do mercado, da concorrência e do risco. Isto é – por assim dizer – o que o Presidente Milei está a fazer de forma admirável na Argentina.

Isto não significa que estejamos ideológica e obsessivamente “contra” o Estado, numa perspectiva anarquista: significa que nos esforçamos para limitar o seu papel. Isto não significa que estejamos contra os funcionários públicos: pelo contrário, a parte mais dinâmica e qualificada do sector público (em particular, diz Norquist por exemplo, aquele que defende a liberdade e a propriedade, ou seja, a aplicação da lei, as forças armadas, a polícia, e não só) obviamente faz parte da ‘Leave Us Alone Coalition’, isto é, o modelo de coligação política que Norquist tem em mente. Mas o centro-direita moderno deve compreender que a questão não é a “moderação” e não se dirige ao “centro”, entendido como uma espécie de “lugar geográfico”: pelo contrário, trata-se de uma questão de seguindo uma directiva que é facilmente reconhecível por uma maioria social que geralmente existe nos países ocidentais avançados.

OS DESTINATÁRIOS

Claro, Norquist não esquece os seus adversários. E aqui parece descrever aqueles que dominaram a Europa nos últimos anos e, país por país, a corrente dominante que hegemonizou a política e a cultura “oficiais”. Na verdade, contra a “coligação Deixe-nos em paz” está outra coligação, que Norquist chama traiçoeiramente de “coligação das Tomadas”, ou seja, para traduzir de uma forma compreensível, a coligação dos tomadores-expropriadores.

Norquist não ofende, mas descreve os objectivos (e vícios) dos estatistas tradicionais: redistribuição, isto é, tirar de alguém para dar a outro, com uma ênfase que inevitavelmente muda do momento da criação de riqueza (como seria o caso ). necessário) ao de seu deslocamento-transferência-redistribuição. Quem faz parte desta coligação? Os sindicalistas, as organizações públicas e parapúblicas, e também aqueles que se encontram num estado de dependência da segurança social e dos serviços públicos, mais (e aqui a descrição é justamente brutal) aquelas organizações “não-governamentais” que na realidade são agora “ultra- organizações governamentais’. “, porque vivem dependendo do público.

A notícia, porém, é que, com Trump, a América está mais uma vez em posição de correr, e não apenas de caminhar. Nos nossos sistemas de mercado, os recursos e os investimentos são como aviões em voo, que têm de escolher o “aeroporto” para aterrar, e normalmente o fazem onde encontram melhores condições: impostos baixos, burocracia leve, direito civil funcional, legislação não omnipotente. sindicatos. .

Tentemos aqui projectar este raciocínio no “grande ecrã” do confronto entre os EUA e a União Europeia, entre aqueles que escolhem o dinamismo e aqueles que insistem na protecção, e teremos uma visão clara e sombria do que poderia acontecer. acontecer e acontecer conosco.