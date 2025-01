Efeitos do La Niña surpreendem agricultores argentinos com início da seca

“Esperam-se chuvas irregulares, que afectarão o crescimento das colheitas em áreas-chave”, disse Cecilia Conde, analista-chefe de previsões do mercado de acções, numa mensagem telefónica. Sem dúvida, disse ele, vários cantos do Pampa estão bem.

As usinas do Pampa já começaram mal. A safra de soja é colhida no segundo trimestre e necessita de chuvas em janeiro e fevereiro para ter bom desempenho.

O padrão climático está a regressar esta época, num momento em que os produtores enfrentam um cenário económico desfavorável, incluindo preços baixos e uma moeda local forte. Isso reduziu as suas margens de lucro para níveis nunca vistos numa década, de acordo com um relatório de pesquisa da corretora Latin Securities, de Buenos Aires.

“Estamos num ponto de inflexão”, disse o produtor Santiago Olano do Intendente Alvear. “A procura de água pelas plantas está prestes a aumentar seriamente, mas não há reservas no solo. “Se não ocorrerem chuvas significativas nas próximas duas semanas, a produção cairá”.

La Niña é um problema sério na Argentina, o principal fornecedor mundial de farelo e óleo de soja processado. A safra de soja do país foi devastada por uma seca causada pelo La Niña durante a temporada 2022-23, reduzindo a colheita ao nível mais baixo desde o início do século.

