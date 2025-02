Egito, Bahrein Discuta acordos para a próxima cúpula árabe em Gaza

Os Ministros das Relações Exteriores do Egito e do Bahrein conversam na quinta -feira para discutir acordos para celebrar uma próxima emergência Cúpula Árabe Na faixa de Gaza.

Isso veio durante uma reunião entre Badr Abdilatty e seu colega do Bahrein Abdulatif al-Zayani em Paris, França, além de uma reunião ministerial sobre a Síria.

As conversas entre os dois ministros viveram em desenvolvimentos no Laço Strip e os esforços do Egito para manter um alto acordo de incêndio no enclave entre o Hamas e Israel, disse o Ministério das Relações Exteriores egípcias em comunicado.

Os dois diplomatas superiores enfatizaram a importância de avançar com Gaza recuperação E projetos de reconstrução sem deslocar os palestinos do território, disse o ministério.

O Egito anunciou na semana passada que organizará um emergência Cúpula Árabe em 27 de fevereiro no Cairo para discutir desenvolvimentos palestinos.

A medida seguiu o presidente dos Estados Unidos Donald TrumpA proposta de cuidar de Gaza e tranquilizar os palestinos em outros lugares para desenvolver o que ele chama de “Riviera del Middle Oriente”.

Sua proposta foi encontrada com sentenças generalizadas de palestinos, países árabes e muitas outras nações em todo o mundo, incluindo Canadá, França, Alemanha e Reino Unido.

O Acordo de Incêndio de Alto de Gaza apreendeu em 19 de janeiro, interrompendo a Guerra Israel que matou mais de 48.200 pessoas, principalmente mulheres e crianças, e deixou o enclave palestino em ruínas.