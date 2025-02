Eknath Shinde Segurança em massa reduzida – Eknath Shinde Shiv Sena MLAs

No meio da especulação de um Divisão de Grieta dentro da Aliança governante de Mahayuti de MaharashtraO Departamento de Origem do Primeiro Ministro Devendra Fadnavis removeu a cobertura de segurança e, para 20 mLa do Sena Sena, liderado por Eknath Shinde, disseram as fontes. Embora a cobertura de segurança para algum MLA do BJP e o NCP liderada por Ajit Pawar também tenha sido reduzida, o número é muito menor que o de Shiv Sena.

Esse movimento é visto como parte da iniciativa do governo liderada por Fadnavis para interromper o uso indevido dos recursos do Estado. As fontes disseram que a cobertura de segurança foi concedida a esses MLA como um benefício adicional, apesar de não serem ministros. Eles foram fornecidos a esses MLA após o abandono do Sena Sena liderado por Uddhav Thakery em 2022, o que finalmente levou à queda do governo de Maha Vikas Aghadi.

É provável que essa decisão intensifique as tensões em andamento entre Shinde Sena e o BJP, e Fadnavis percebe o último movimento como uma manobra estratégica para afirmar sua autoridade.

Dirigindo a aparente discórdia entre os aliados governantes, meses depois de garantir uma vitória nas pesquisas da Assembléia, o vice -cerne (UBT) Priyanka Chaturvedi twittou: “Mahayuti comemorando o mês do dia dos namorados. Não.”