Mais de cem organizações no campo da cultura e da mídia na Ucrânia ficam sem apoio após o congelamento da Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA (USAID), Ele escreve O espanhol El Pais, que também falou com as fontes da Missão da ONU Ucrânia.

Segundo os jornais, a maioria dos pequenos mídias ucranianas independentes recebeu financiamento da USAIDS. A geada mais grave se refletiu nas publicações investigativas que Bihus.info e “slidism.info”, escreve El Pais – em ambos os financiamentos da mídia pelos Estados Unidos mais de 80%.

Outras mídias ucranianas relataram dificuldades. Por exemplo, cromádico proposto Os leitores para apoiar a publicação, pois alguns dos projetos que os editores foram implementados foram temporariamente interrompidos.

El Pais escreve que a Ucrânia foi um dos maiores beneficiários da assistência humanitária e econômica aos Estados Unidos. Quase três anos de guerra, o país recebeu mais de 34 bilhões de euros em ajuda para não -inus via USAID. Em 2023. A quantidade de ajuda foi de 16,5 bilhões de euros, enquanto a quantidade média de assistência fornecida pela USAID foi de 545 milhões de euros, observa o jornal espanhol.

Os Estados Unidos são o maior doador de ajuda humanitária do mundo, que consome cerca de 1% do orçamento do país. No dia de sua inauguração, Donald Trump congelou a assistência na USAIDS para um país estrangeiro por 90 dias para revisar os programas para respeitar os “valores dos EUA” e os objetivos da política externa dos EUA. Após a ordem de congelamento dos funcionários da USAID Ucrânia, começaram a receber ordens para interromper todo o trabalho.

O fundador da Tesla e da SpaceX, Ilon Musk, que, sob Trump, administra o Departamento de Eficiência da Administração Pública (DOGE), passou por uma crítica estrita à agência. Ele escreveu que a USAID financiou um estudo de armas biológicas, incluindo Covid, e também que esta é uma organização criminosa, que é “hora de morrer”.

A administração presidencial dos EUA, Donald Trump, também criticou publicamente a USAID, anunciando grandes “espalhamento e abuso”. Ela disse particularmente que a agência enviou centenas de milhões de dólares a “canais de irrigação, equipamentos e fertilizantes usados ​​para agricultura sem precedentes de papoula e heroína no Afeganistão”, bem como para “ópera transgênero” na Colômbia “,” tira transgerida “em” Peru no Peru e financiamento do turismo no Egito. Em 3 de fevereiro, o secretário de Estado Rubio foi nomeado chefe interino do chefe da USAID, que, como observou a mídia americana, significa que a agência foi realmente transferida para o Departamento de Estado dos EUA.

Trump congelou a ajuda de mais de 100 países. Isso ameaça para o mundo com um desastre humanitário Milhões de pessoas que estão em uma posição vulnerável sem apoio