O deputado do Congresso, Sonia Gandhi, fez um comentário sobre o discurso do presidente Droupadi Murmu, dizendo que estava “cansado muito” no final. O líder do Congresso foi ouvido dizendo “falsas promessas”, após o que Rahul Gandhi disse que o discurso era “chato”. Para isso, Sonia respondeu: “O presidente estava se cansando no final … ele mal conseguia falar, pobre”.