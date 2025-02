"Ele caiu da cama". Ragusa Choc, bate em seu filho de 4 anos e as fraturas dos membros

UM Nativo No caminho para uma criança indefesa de quatro anos, que chegou ao hospital com um braço e uma perna quebrada. “Ele caiu da cama“Ele tentou justificar sua mãe pelos médicos. Outra verdade terrível surgiu durante as investigações realizadas pelos carabinieri. A pessoa responsável por abuso e ferimentos seria a parceira da mulher, Preso em ScicliUma cidade em Ragusano, onde o casal mora.

Homem, quem pai biológico da criança, mas ele não tem Nunca reconhecido Enquanto eles vivem junto com o pequeno e a mãe que originalmente vem da província de Caltanissetta. Os pesquisadores, que estão próximos disso, realizaram uma investigação rígida nos últimos vinte dias. A história data de 4 de fevereiro, mas só foi anunciada após a prisão do suposto gerente da violência. Quando o bebê chegou ao Hospital Modica, os médicos perceberam que imediatamente Aquelas fraturas e lesões Encontrados no corpo, eles não eram compatíveis com uma simples queda da cama, conforme apoiado pela mãe da criança. Os 118 profissionais de saúde alertaram, portanto, os policiais relatando o caso aos carabinieri da Compagnia di Modica, que imediatamente iniciaram a investigação.





Após uma rápida atividade de pesquisa, o Exército conseguiu coletar elementos suficientes para Prender o pai Da criança, de modo que esses episódios de violência doméstica acabaram com esses episódios. O homem agora terá que responder a maus -tratos e ferimentos que foram causados ​​à criança. Enquanto isso, depois de ser operado no Departamento de Ortopedia, o bebê agora é confiado aos cuidados do Departamento de Saúde do Departamento de Pediátrica e fica sob observação médica.