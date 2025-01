"Ele é capaz?": Romano Prodi vence Elly Schlein, o caso vem à tona

Francesco Storace 22 de janeiro de 2025

Ele está de volta, mas não é o Duce. Ele está sozinho Romano Prodi com todo o seu esplendor arqueológico, pronto para agarrar qualquer um, mas sem causar tanta dor. De uma só vez ontem ele derrotou Donald Trump, Giorgia Meloni e até Elly Schlein. No centro da explosão está a habitual tendência autoritária que só se manifesta quando a direita está no comando, e desaparece, como num passe de mágica, quando acontece à esquerda. Agora em todo o mundo. A iguaria pertence obviamente ao nosso primeiro-ministro, tachado de direita que obedece, porque ninguém da esquerda global foi visto no Capitólio, exceto os ex-presidentes dos Estados Unidos… O fundador do Ulivo comenta assim a política do primeiro-ministro. presença em Washington: «Do seu ponto de vista, Meloni esteve muito bem. Ele está a jogar a carta anti-europeia ao aderir à relação bilateral com os EUA. Os outros não se enquadram, ela sim e assume um papel único, mas – raciocina o antigo Presidente da Comissão Europeia – isso é bom para ela no futuro? É um jogo do presente. Uma vez restabelecido um nível mínimo de acção comum, o seu papel será significativamente reduzido e surgirão fortes tensões com as instituições europeias, a menos que estas queiram destruir-se.” Ele age como um profeta e como uma maldição, porque não perceber que o vento da direita sopra em todo o mundo.

‘Não podemos deixar isso para apenas um Aldeia o papel das relações com os Estados Unidos, se fossem omnipresentes, equivaleria a delegar a política europeia a Itália e – sublinha Prodi – parece-me ir além de qualquer consideração. E depois este aperto de mão com Milei, depois do qual Musk faz a saudação romana…” Sobre Trump, Prodi diz temer uma espécie de vontade antidemocrática (entendeu, o vencedor das eleições presidenciais americanas?): ‘Eu escutei muito Cuidadosamente com Trump e estamos às vésperas de uma mudança global no mundo. Nunca pensei que a democracia fosse ameaçada pelos Estados Unidos”, disse ele, falando de um discurso de posse que “não foi “interno”, mas agressivo. Entre o Panamá, tarifas, migrantes e México é que – sublinha – um discurso imperialista e os EUA têm todo o poder para fazer isso”.





Depois vem o leninista “o que fazer”. O ataque é contra o Partido Democrata, que deve compreender que isto por si só não é suficiente. O professor explicou ao mundo como o Partido Democrata “deve construir uma aliança para chegar aos 50 por cento. Agora, o Partido Democrata é o maior partido da oposição, mas isso não é suficiente. Temos de ver se conseguimos formar uma coligação ampla, o que podemos fazer juntos, que programa podemos propor. Além de metade do Partido Democrata, temos de colocar outra metade se quisermos vencer, e esta é a tarefa dos próximos dois anos. O problema agora é formar uma coligação, Schlein pode fazer isso, depende se ele quer fazer isso, de como ele tem a capacidade de propor essas inovações.” Então parece que os Nazarenos confusos têm ideias, e Prodi certamente tem. não esclarecê-los para eles. E então vem a autoexaltação: “Eu era um mendigo comparado a Berlusconi, mas falei para centenas e centenas de milhares de pessoas e as convenci, e com elas tenho os grupos delas. convencidos de que poderíamos criar um programa comum e vencer.” “A democracia não tem outro sistema, a menos que um Trump italiano ou alguém como Berlusconi, com força económica, faça o que Trump faz nos EUA.” A lição continua da seguinte forma: “Estamos numa transição, devemos preparar-nos para uma possível tomada do governo e a estrutura e organização actuais não são suficientes”, é a indicação de trabalho que Prodi volta para explicar ao centro-esquerda que quando “está aberto o debate sobre o novo, não mais focado em como as coisas estão agora, mas na questão de saber se em dois anos podemos formar uma coalizão que possa chegar ao governo.” O roteiro traçado pelo professor passa, portanto, por definir “que programa para os eleitores, como conduzir o diálogo entre as forças existentes”, tendo em conta que “o Partido Democrata tem exactamente metade dos votos necessários para vencer as eleições e, se quisermos conquistá-los, temos que juntar a outra metade.” Como aquele desastre na União?