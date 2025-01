"Ele é péssimo para ficar aqui. Ele é muito forte": pulverizado pelo pecador, o Strazio de Zverev

Vence, de fato, stra-víncre: Jannik Sinner Ele confirma o exemplo do Aberto da Austrália. Um final sem história, dominado: líquido Alexander Zverev Em três conjuntos. Simplesmente lendário: mais forte que tudo e todos, de todas as controvérsias e todas as tensões, principalmente o caso Clostebol. Um êxtase azul, aquele que dá ao garoto de San Candido para nós, número 1 no mundo.

Tão forte que nas entrevistas após o jogo, Zverev só pode admitir: “É uma merda estar aqui E para não tocar o troféu … hoje eu esperava ser mais competitivo e ter uma possibilidade, mas você é o número um do mundo e é muito forte “, admitiu o alemão. Pouco antes, pouco antes, enquanto ele era Em lágrimas, Sinner interrompeu as celebrações para confortar o rival: um belo gesto que o mundo contou.





Ele imediatamente pensou na mão esquerda Darren CahillO treinador que o deixará no final do ano: “É um sentido maravilhoso poder compartilhar esse troféu com minha equipe e minha família: tentarei convencer o treinador Darren Cahill, porque esse deve ser o seu último Melbourne “, ele concluiu o número 1 no mundo.