"Ele era altruísta e sabia como escravizar a mente" – 230 anos desde o nascimento de Alexander Griboyedov

Reprodução de uma pintura do artista IN Kramskoy “Retrato do escritor AS Griboyedov”. 1873 Galeria Estatal Tretyakov.

“Conheci Griboedov em 1817. Seu caráter melancólico, seu espírito amargo, seu bom caráter, as fraquezas e vícios, os companheiros inevitáveis ​​da humanidade – tudo nele era extremamente atraente. Nascido com uma ambição igual aos seus talentos, esteve durante muito tempo enredado em redes de pequenas necessidades e incertezas.” A. Pushkin. Viaje para Arzrum durante a campanha de 1829.

“Esta pessoa parece estar acima de qualquer crítica, e o aguilhão da calúnia foi embotado sobre ela. Uma mente naturalmente abundante, enriquecida com conhecimento profundo, uma alma sensível a tudo o que é elevado, nobre e heróico. caráter gentil, um caráter inimitável.” forma de tratamento agradável, sedutor, sem misto de arrogância; um dom de fala em alto grau; finalmente, o conhecimento dos homens faz dele um ídolo e um ornamento. as melhores sociedades.” P. Bestuzhev. Memórias

“Suas principais qualidades distintivas eram grande força de vontade e independência de julgamento e estilo de vida. Circunstâncias brilhantes não mudaram seu estilo de vida. Ele também não tinha o menor sinal de um desejo intolerável e fingido de desempenhar o papel de socialite e poeta que lhe foi incutido. em muitas pessoas excelentes. E ainda assim ele era um poeta e um homem secular do mais alto grau. Sua sinceridade, simplicidade e nobreza o ligaram a uma corrente inquebrável de respeito, tenho certeza. que todos próximos a ele realmente o amavam.” K. Polevoy. Sobre a vida e os escritos de Griboyedov

“Não tenho palavras suficientes para explicar o quão agradáveis ​​​​foram para mim nossas conversas frequentes (e especialmente à noite) entre nós dois. Ele era um cristão no sentido pleno da palavra, e uma vez me disse que levou muito tempo para pensar em aparecer como profeta na Pérsia e fazer uma mudança perfeita ali; Sorri e respondi: “Um delírio de poeta, meu querido amigo!” ideia de sensibilidade e imaginação ardente.” Asiáticos! Mohammed teve tempo, por que eu não posso?” E então ele falou numa linguagem tão inspirada que comecei a acreditar que esse pensamento era possível.” S.Begichev. Uma nota sobre AS Griboyedov

“Além de suas conversas espirituosas, eu adorava ouvir seu lindo piano tocando… sentar com ele e começar a fantasiar… havia tanto sabor, poder, linda melodia. Foi um excelente pianista e um grande conhecedor de música: Mozart, Beethoven, Haydn e Weber foram os seus compositores preferidos.

Monumento a Alexander Sergeevich Griboyedov no início do Chistoprudny Boulevard, em Moscou. Foto: Valery Shustov/RIA Novosti

Ele era modesto e condescendente entre os amigos, mas era muito mal-humorado, arrogante e irritado quando encontrava pessoas de quem não gostava… Aqui ele estava pronto para criticá-los por ninharias, e ai de quem se metesse em suas calças. caminho… Então o adversário foi esmagado em pedacinhos, pois seu sarcasmo era irresistível! P. Karatygin. Meu conhecimento de Alexander Sergeevich Griboyedov

“Griboyedov tinha todas as vantagens mundanas e não amava o mundo, não gostava de visitas ociosas ou jantares majestosos, nem das férias esplêndidas da chamada melhor sociedade. Os laços da mesquinha decência eram intoleráveis ​​para ele, embora fossem laços. Ele não podia e não iria esconder sua zombaria da estupidez doce e presunçosa.” A. Bestuzhev. Minha introdução a AS Griboyedov

‘Griboyedov estava completamente à vontade na Pérsia, ele nos substituiu lá com seu único rosto para um exército de vinte mil homens. Ele foi persistente, conhecia o tratamento que os persas precisavam para atingir seu objetivo, teve que se comportar de forma persistente e relativa com os britânicos, de modo que para virar os persas a nosso favor com todo o poder que os britânicos tiveram durante a dominação persa , era altruísta e sabia como escravizar a mente, senão apenas com seus talentos. os benefícios da sua mente, depois a firmeza.” N. Muravyov-Karsky. Comentários