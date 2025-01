“Ele era inabalável.” FT falou sobre Trump e o primeiro -ministro Dinamarca sobre a Groenlândia sobre uma conversa “terrível”

O presidente dos EUA, Donald Trump, na semana passada, teve uma conversa telefônica com o primeiro-ministro dinamarquês Mette Fredericksen, durante o qual ele afirmou que estava seriamente configurado para controlar o território-Autonomano da Groenlândia da Dinamarca. Sobre isso Relatórios Times financeiros em relação a cinco autoridades europeias que conhecem o conteúdo da conversa.

A conversa de Trump e Fredericksen duraram 45 minutos. De acordo com os interlocutores do FT, a conversa foi “muito ruim”. Eles afirmam que Trump era “agressivo” e “adaptado ao conflito”, apesar do fato de Fredericksen sugerir a cooperação no campo de bases e mineração militares.

“Foi assustador”, disse uma das fontes de FT.

“Ele era inabalável. Era como um banho frio. Às vezes era difícil perceber tudo seriamente. Mas acho que tudo é sério e potencialmente muito perigoso”, disse outros jornais.

O ex -oficial dinamarquês chamou a conversa de “muito firme”. Segundo ele, Trump ameaçou medidas econômicas “específicas” dinamarquesas.

O escritório do primeiro -ministro dinamarquês disse que “eles não confirmam a interpretação das conversas dadas por fontes anônimas”. Na Casa Branca, os dados de FT não são comentados.

Financial Times escreve muito. As autoridades européias esperavam que os planos de Trump de assumir o controle da Groenlândia tivessem um certo “truque” para melhorar o impacto da OTAN. No entanto, a conversa com o primeiro -ministro da Dinamarca “destruiu essas esperanças”, observa a publicação.

Donald Trump expressou repetidamente em seu primeiro mandato presidencial que a Groenlândia deveria se tornar parte dos Estados Unidos. Ele voltou a essa idéia após a eleição do presidente em 2024. Então, em dezembro, Trump disse que “a propriedade e o controle da Groenlândia são uma necessidade absoluta” para a segurança nacional americana. Em uma entrevista coletiva em 7 de janeiro, Trump disse que a Dinamarca deve deixar os direitos da Groenlândia. Ele também é Não Desligue a possibilidade de coerção econômica ou militar para obter controle sobre a ilha.

A Dinamarca, no fundo das declarações de Trump, aumentou os custos de defesa da Groenlândia.

