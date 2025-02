"Ele esperou que Giorgio Napolitano morra …": Valerio Scanu, acusações sensacionais contra o pupo

‘Abundantemente Ele sempre acorda em meados de fevereiro e todos os anos lança uma versão diferente, no ano passado ele esperou que o Napolitano morresse para não ser acusado. Ele disse que concordou com ele em não ganhar … “:”: Valerio ScanuConvidado de Caterina Balivo a O momento certo No Rai 1, ele disse sobre as últimas declarações de Puo. O último da edição de 2010 de Sanremo disse que teria ganho para vencer em vez da face anterior de AmiciIsso triunfou com o número para todos os tempos. Scanu, portanto, acrescentou: “que ele deveria vencer a partir de 2010. Um ano disse:” Compramos os call centers “, ele disse que não é verdade …”.

O cantor convidado de Balivo divulgou uma anedota não publicada sobre sua participação no programa Como e que mostram. Durante um episódio, o papel de Anna Oxa. E, a esse respeito, ele disse: “Essa implementação me custou um aviso de sua administração; Dois anos depois, ele foi para Amici E um jornal fez um artigo e usou uma foto minha em vez de uma delas “. Feito … eu pensei que era uma piada, mas então dei ao advogado do advogado, felizmente veio lá “.