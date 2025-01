Ele estava com Kareena quando ouvimos a ajuda, encontrou intruso no quarto de Jeh: a declaração de Saif Ali Khan à polícia

O ator Saif Ali Khan, que sofreu várias feridas de uma faca durante uma invasão da casa em 16 de janeiro, forneceu sua declaração à polícia de Bandra na noite de quinta -feira sobre o que aconteceu na noite do incidente.

De acordo com Saif Ali Khan, ele e sua esposa, a ator Kareena Kapoor Khan, estavam em seu quarto no 11º andar quando ouviram gritos da babá, Eliyama Phillip, que se importa com seu filho mais novo, Jehangir (Jeh). Correndo para o quarto de Jeh, onde Phillip também dorme, eles encontraram um intruso não identificado.

Jeh estava chorando, e o caos seguiu quando o ator tentou conter o homem. Durante a luta, o intruso esfaqueou Khan várias vezes nas costas, pescoço e braços, afrouxando o punho do ator.

Apesar de suas feridas, Saif Ali Khan conseguiu tirar o intruso, enquanto os funcionários da casa corriam com Jeh. Agindo rapidamente, eles trancaram o atacante na sala.

Esta é uma história de desenvolvimento. Será atualizado.