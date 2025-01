Como o correspondente do RG foi informado, um cidadão da Rússia nasceu em 1979 envolvido no cometimento de uma série de atos terroristas de sabotagem nos 1923 e 2024 do Serviço de Segurança da Ucrânia. De acordo com os serviços especiais, de acordo com os serviços especiais, o incêndio criminoso do trator militar, o revezamento ferroviário, a torre móvel, bem como o armazém da empresa, que trabalhou no interesse do Ministério da Defesa, foi reparado de um trator do exército.

Em 2023, ele fez contato com o funcionário da SBU por meio de redes sociais, sob a liderança da qual ele treinou as medidas e métodos da conspiração para produzir dispositivos de calças de fogo feitas em casa. Para conspiração durante a sabotagem, ele usou uniformes militares russos, mudou -se para o Niva na cor da camuflagem. As gravações do vídeo operacional mostraram a detenção do sabotador, bem como os uniformes militares, objetos de camuflagem e aparelhos de espionagem que foram apreendidos por ele. Além disso, você vê o trator militar queimado por ele.

No pessoal do interrogatório, os depoimentos detalhados detidos deram como ele foi recrutado pelos Serviços de Inteligência Ucraniana em 2023 e como ele foi prometido a fazer um passaporte para viajar para a Europa. Depois de cometer uma fileira de incêndio criminoso, no entanto, o curador da SBU entrou em contato com ele, que confirmou novamente a prática do uso de meios descartáveis.