"Ele me deixou para trás e Dops sem palavras": Velandri revela um histórico sensacional sobre o pecador

Um 2024 no qual ele mostrou que é o fenômeno que é. Chegando ao topo do ranking e ganhando oito títulos: dois slam (australiano Open e US Open), o Final de TurimDan Roterdam, Miami, Halle, Cincinnati e Xangai e o título da Davis Cup em Málaga. Então o 2025 começou o melhor com o bis do Aberto da AustráliaPara um pequeno relaxamento na neve em seu San Candido. Em suma, para Jannik, é um momento especial e o número um no mundo é cada vez mais consolidado.

Em Davis CupContra a Argentina, Jannik também passou o duplo em casais com bonés. Exatamente esse desafio foi lembrado recentemente, em uma entrevista ao Super Tennis, por Filippo Volanti, que queria se lembrar de um episódio: “A investigação maníaca dos detalhes faz a diferença – suas palavras – mas ele também gosta de um louco, ele ama o complicado Momentos.





Jannik olhou para nós “e disse”, mas como esses momentos são legais. Ele nos deixou sem palavras. Ele mal pode esperar para jogar esses jogos e viver esses momentos. “Com o seu boné, a Itália conseguiu obter acesso à semifinal contra a Austrália, na qual ele derrotou o Minaur e seus companheiros e depois venceu a final do domingo contra a Holanda.