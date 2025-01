‘Ele me deu um preservativo, me empurrou …’: Sean ‘diddy’ com Combs ex -reivindicações de rapper ordenou que ele fez sexo com convidado

‘Ele me deu um preservativo, me empurrou …’: Sean ‘diddy’ com Combs...

Nesta semana, surgiram novas acusações contra o Sean ‘Diddy’ Combs, com um ex -funcionário que compartilhou seu histórico de terror pessoal. Phillip Pines trabalhou como assistente do músico desonrado entre 2019 e 2021 e lembra que ele foi condenado a fazer sexo com uma garota para “tentar” sua “lealdade” durante uma festa de subida.

“Lembro -me de ouvir as palavras tentar sua lealdade a mim, (você) rei. Ele me agarrou por seus ombros, me deu uma massagem como um treinador daria a um jogador que está prestes a entrar no jogo, me deu um preservativo, me levou a uma garota que estava no sofá, um convidado ”, lembrou Pins.

Os detalhes foram descritos durante uma entrevista com o jornalista Mara S Campo para uma nova documentação chamada The Fall of Diddy. O programa Four Research Discovery está sendo transmitido em várias plataformas on -line, incluindo Apple TV e Prime Video.

O ex -assistente lembrou -se de “Frozen” antes da lei, já que ele não sabia o que fazer.

“Ela me deu seu consentimento, sim, ela assentiu … Eu agi um pouco e depois fui de lá assim que não o vi à vista”, acrescentou.

Pines também exigiu Diddy em dezembro por agressão sexual, assédio sexual e tráfico sexual, alegando que algumas de suas tarefas de trabalho incluíam cobrir as inclinações sexuais de músicos. Os detalhes da demanda obtida pelo TMZ na época falaram sobre festas chamadas noites de ‘King King’ que envolveriam várias mulheres e, ocasionalmente, duram vários dias.

Combs foi preso em setembro de 2024 por cargos de tráfico sexual. Ele permanece preso depois que o fiança foi negado três vezes. Inúmeros outros também apresentaram acusações de agressão sexual e outras acusações relacionadas ao músico.

A acusação contra Combs disse que o magnata da música organizou encontros sexuais entre suas vítimas e trabalhadores do sexo masculino que ele chamou de “extravagante”, definido na acusação como “elaborado e produziu performances sexuais que os pentes organizaram, dirigidos, se masturbavam durante agora, muitas vezes registrados eletronicamente.

(Com entradas das agências)

