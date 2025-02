"Ele me disse para levantar minha camisa e mostrar -lhes": Manuela Arcuri Choc de Toffanin

“Um diretor durante uma audição me disse:” Suba minha camisa e mostre -a “”: Manuela Arcuri, Convidado de Silvia Toffanin A Muito verdadeiro No Canale 5, ele confessou um episódio desconfortável de seu passado, nunca disse antes. “Fiquei muito envergonhado – ele acrescentou – então em frente às câmeras. Eu era pequeno, lá para fazer um elenco. Foi um dos muitos momentos em que pensei que não era para mim, não me sinto em no lugar certo e eu não me sinto confortável. Isso aconteceu no começo, na primeira fase do meu trabalho, quando eu era aprendizado. Esses Marpioni são. Infelizmente, somos mulheres, somos mulheres apontadas.

Falando em sua carreira, ele disse: “As dificuldades estão lá e houve muita rivalidade e competição, não é um mundo tão simples, mas foi mágico, algo ótimo foi feito”. Enquanto ele foi recebido nas críticas recebidas, ele explicou: “Havia deuses Preconceitos Para minha beleza, ninguém poderia dizer que é bonito e bom, uma combinação que não poderia existir, eu tive que demonstrar o dobro em comparação com os outros, das experiências no limite “.





Finalmente, ele explicou quais eram as consequências de sua popularidade: “Havia homens que se aproximaram do personagem e que queriam aparecer nos jornais. PaparazziEu entendi que ele os havia chamado. Naqueles momentos, fiquei desapontado e ferido por esse comportamento. Eles eram barris terríveis que eu tinha. Ficou claro que eu tinha companheiros lindos com quem fiquei em bons relacionamentos.