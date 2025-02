"Ele mudou de pensamento sobre Montecarlo": Tam-tam louco por Jannik Sinner, o que é a bolsa forçando-o

O significado de Que de Lausanne em sua contaminação indireta de Trevo Ele forçou Jannik Sinner Para avaliar o programa de seus torneios. O Pumese de 23 anos também estará na Terra Vermelha de Montecarlo, porque os organizadores do torneio do Principado deixaram claro com um post publicado no Instagram: “Esse sorriso? É exatamente o sentimento que sentimos -lemos – A ideia de cumprimentar seu retorno aqui, no Montecarlo Country Club.

Muito mais do que uma indicação simples, em suma, mas um reconhecimento de presença devido à altura que não brinca com Munique BavieraPlanejado de 14 a 20 de abril, dada a penalidade do TAS, que chegará entre 16 e 17 de abril. Em vez disso, Montecarlo é reproduzido pela primeira vez, de 6 a 13 do mês, portanto viável para participar.





Portanto, o Sinner estará em Montecarlo para encontrar um título que não chegou no ano passado por causa do quadril e do erro de Madorna do Linea Aurelie Tourte diretamente na semifinal contra Stefanos Tsitsipas (então vencedor do torneio). Inicialmente, pensou-se que Jannik não jogava no princípio da proximidade dos torneios americanos de Indian Wells e Miami, planejados de 5 a 16 e 19 de março e 1930, respectivamente. Mas o castigo que saiu da sacola de Lausanne o forçou a revisar os planos. Então, os organizadores do torneio Montecarlo, que colocaram a imagem do pecador e escreveram: “Esse sorriso? Assim como sentimos com a idéia de receber seu retorno ao Montecarlo Country Club em menos de dois meses “. Um sorriso sorridente.