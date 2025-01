"Ele não consegue mover seus músculos": consternação para David Beckham, como visto na TV | Olhar

Uma estrela do esporte que é amada por muitos, especialmente pelas mulheres, e certamente é David Beckham. E por isso, quando algo dá errado para o craque (e ex-meio-campista do AC Milan), os torcedores ficam imediatamente prontos para perceber. Como aconteceu nas últimas horas durante uma transmissão ao vivo que o inglês fez no La Sexta da NBC. A primeira impressão é que seu rosto estava mais inchado e com dificuldade ele conseguia mostrar um sorriso tímido. Um jornalista deixou escapar: “Está em mau estado…terrível”.

Uma expressão de ‘plástico’, enfim, não se deixe enganar pelos filtros das câmeras ou pelas luzes que podem enganá-las. “Parece-me que ele até tem dificuldade para rir – admitiu Angie Cardenas – porque não consegue movimentar os músculos direito. É um pouco estranho… talvez seja culpa da iluminação, embora a luz não possa afetar isso. Ele poderia ter feito um procedimento cosmético que mudou seu vídeo? Quem sabe os detalhes não vazaram?





Enquanto isso, sua esposa Victoria mergulhou em uma espécie de ‘irmão mais velho’ por algumas semanas e David contou ao vivo na TV como conseguiu convencê-la: ‘Não foi tão simples assim, mas na minha opinião ela era minha estrela. – admitiu ela ao ex-jogador – Achei que era a oportunidade certa, porque ela trabalha na nossa marca há 18 anos e trabalha muito duro. E isso é algo que não se vê de fora o que ele faz todos os dias e o que implica a sua atividade – concluiu o ex Milão e United — Victoria é uma mulher muito inteligente e trabalhadora, então quero que as pessoas vejam isso.”