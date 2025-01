"Ele perdeu isso ao nascer". Panatta denuncia o anti-pecador: palavras brutais

“Isso é verdade perdido quando nasceucomo ele pode derrotar Sinner?” Ele não desce levianamente, Adriano Panata. O ex-tenista, glória da nossa raquete, comenta oAberto da Austrália na estrada em Melbourne no podcast “The Phone Call”, como sempre na companhia do amigo, ex-colega e ex-companheiro de seleção Paulo Bertolucci. Um evento imperdível para qualquer entusiasta, muito menos quando está em campo Jannik Pecador.

No sábado, o número 1 do Tirol do Sul do mundo enfrentou o modesto americano Marcos Giron na terceira rodada e venceu com facilidade e sem as preocupações que enfrentou na rodada anterior contra o jogador ainda mais modesto Gato da escola. “Esses jogos foram inúteis”, descarta Panatta.

“Quando olho para ele – explica o ex-capitão de Davis sobre Sinner – ele me dá a ideia desta coisa aqui: que ele tem no corpo, na mente, ointeligência artificial. Assim, quando a bola do adversário chega, a inteligência artificial (a dele – não tem mecanismo) garante que ele consiga acertar o chute 99% das vezes. Ele nunca faz nenhuma besteira, essa é a verdade, ele só faz uma por torneio. Ele desenvolveu isso aqui com treino, na minha opinião deve ter feito 300-400 milhões de cestas porque a repetição que ele tem no jogo é automatizada. Ele tem a característica de jogar da maneira certa em todas as partes do campo que vai.”





Em suma, todos se levantam. E agora é hora da 16ª rodada Runa HolgerO número 13 dinamarquês da ATP, para tentar bloquear o caminho do atual campeão. É pouco provável que o jogo de segunda-feira (de madrugada em Itália) seja tão ‘chato’ como o contra o pobre Giron.





Enquanto isso, o americano Panatta ganha o “prêmio antipatia” muito especial. Ben Shelton que eliminou o outro azul Musetti: “Fio, desagradável, vulgar – Adriano ‘chama’ ele -. Fora o fato de ele ter um colete que não dá para olhar. Cada vez que ele faz todas essas ações em campo é insuportável, nunca tive vi alguém tão vulgar em campo. O que Shelton tem? O resto é vulgaridade“.