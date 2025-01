"Ele precisa de 50 ases": Sinner-Shelton, a profecia (muito sombria) de Adriano Panatta

O próximo rival de Jannik Sinner nas semifinais do Aberto da Austrália, agendado para sexta-feira, é assim que se chama Ben Sheltonvencedor em quatro sets contra Lorenzo Sonego na quarta-feira, com muito pesar do azul. No podcast ‘La Telefonata’ os ex-namorados da raquete Adriano Panata e Paulo Bertolucci Porém, não se conteve diante do americano e também elogiou o desempenho de Sinner contra De Minaur: “No que diz respeito a essa partida, me sinto muito Sandra Mondaini quando ele disse ‘que barba, que chato’ – disse Panatta -. O coitado do De Minaur deveria dizer: ‘olha, não vou, sem ofensa’”. Bertolucci imediatamente aumentou: “Ele até sonha com isso à noite – comentário dele – Ele tem que ver o placar, os integrantes e quando vê que o Sinner está lá, tem que agradecer e não jogar, e depois mostrar pronto para o próximo torneio. É como se Jannik estivesse jogando com um B2. A mesma coisa, ele realmente não tem chance.”

Aí os dois atacaram Shelton: “Sonego jogou na linha desse cara legal, membro do clube de cientistas, mas jogou bem – disse Panatta –. Agora o Sinner vai jogar contra nós na semifinal, mas onde você quer que ele vá, pelo menos ele agora tem a função de sócio honorário do clube. Mas depois gostaria de olhar mais de perto para este jogador: um americano que, além do serviço muito bom, é talvez um dos cinco principais serviços em circulação, o resto não é muito. Ele não sabe jogar na defesa, não é decisivo para o futuro. Ele pode marcar um grande gol de vez em quando, mas não é algo que irá preocupá-lo à medida que o jogo avança, se você for um titular sólido. Shelton faz cócegas nele“.





Berretinique tem um saque no nível de Shelton, “mas também tem o forehand que é decisivo, enquanto ele (Shelton, ed.) não tem esse forehand – acrescentou Panatta -. O incrível é que, nesse nível, se ele errar, ele faz até um metro e meio. Ele tem bolas que saem só um metro, não é como se chegassem perto da linha, ele é um pouco acrobático, porque ele faz alguma coisa, dez para melhor. ou para pior pelo amor de Deus ainda estamos falando de alto nível porque senão ele não estaria nas semifinais, mas é um jogador que, para vencer o Sinner ele deveria fazer 50 ases”. O romano, portanto, também asfaltou Djokovic: “Quero falar daquele que queria se retirar no segundo set, mas aquele que não pensou em se aposentar de jeito nenhum (risos) — ele fechou. — Mas o bom é que as pessoas ainda mordem a isca, e Alcaraz também mordeu a isca com todas as botas, e agora também gostaria de apresentar o pedido para que ele se torne membro do clube de cientistas.”