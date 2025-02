Ele se sente “enganado” ao experimentar a cultura européia de trabalho: o debate das redes sociais do advogado indiano realocado da Índia

A publicação das redes sociais de um advogado indiano que comparou a cultura de trabalho na Índia e na Europa se tornou viral.

Em sua publicação sobre X, o advogado Radchika Roy, que recentemente se mudou para a Europa, disse que se sente “enganado” ao experimentar um estilo de vida mais equilibrado na Europa.

Ao expressar sua frustração, Roy disse que na Índia, as longas horas de trabalho que parecem ser esperadas dos profissionais não são acompanhadas por reconhecimento ou compensação adequada.

“Estou na Europa há 6 meses e comecei a acumular ressentimento em relação à cultura do trabalho na Índia. Funciona além das 12h diariamente, apenas para ganhar amendoins e não ser respeitado como um indivíduo. Você não tem tempo para si mesmo. Como estamos vivendo assim? “Roy escreveu.

“Vejo o que a vida poderia ter sido na Índia se acabamos de ter um ar mais limpo, estradas mais seguras, apenas melhor acesso a instalações básicas. Eu o levaria para piscar/zomato a qualquer dia ”, ele também disse.

Recentemente, o presidente do grupo RPG, Harsh Goenka, havia dado um exemplo de cultura de trabalho na Dinamarca. Ele apontou que está confiante de que os funcionários dinamarqueses trabalham de forma independente sem micrognição e obtendo um mínimo de cinco semanas de férias por ano.

Em uma publicação sobre X, Harsh Goenka disse: “Por que as pessoas na Dinamarca dos pais, as horas flexíveis permitem tempo para a família? E vida pessoal, a perda de emprego é amortecida pelo apoio do governo.

A publicação de Radichika Roy causou um debate entre os usuários de redes sociais sobre diferenças entre as práticas trabalhistas indianas e européias. Ele atraiu mais de 584 mil visualizações e vários comentários.

Um usuário comentou: “Trabalho com chefes europeus. Eles assumem o trabalho apenas como uma pequena parte de sua vida e esperamos que façamos o mesmo na Índia, o que é arriscado levar em consideração outras equipes que pensam que nunca estou trabalhando.

“Desenvolvido vs. Desenvolvimento. É sobre os números. Estamos sempre no modo de sobrevivência aqui. Em outros lugares, as pessoas vêm morar ”, disse um segundo usuário.

“Eles estão relaxando agora porque seus líderes tinham boas políticas para reconstruir o continente após a Segunda Guerra Mundial”, disse outro usuário.

Roy também disse: “Para ser sincero, descobri que as pessoas geralmente são mais amigáveis, serviais e mais acessíveis aqui do que em Delhi. Eu também gosto do fato de não ter que estar constantemente em guarda quando interajo com ninguém.

