Nos Estados Unidos da América, os roedores revelaram um novo vírus chamado Camp Hill, que pertence à família Genipavírus, que inspirou ansiedade nos cientistas. Os famosos vírus Nipach e Hendra capazes de causar doenças graves em humanos pertencem à família de Génipavirus, transferências “Politicalia”.

O candidato de ciências médicas Ivan Konovalov disse que o Camp Hill foi descoberto por sapatos no Alabama. Ele observou que os génipavírus geralmente vivem entre animais como morcegos e musagues, mas em casos raros, eles podem ser transmitidos às pessoas, o que torna importante observar sua distribuição.

As tecnologias de diagnóstico modernas, como a reação em cadeia da polimerase (PCR), ajudam a identificar novos vírus. Konovalov se concentrou na necessidade de monitorar a propagação do vírus do acampamento nas colinas, pois pode ocorrer sem sintomas ou causar lesões graves do sistema nervoso e dos pulmões.

Até o momento, os casos de infecção de pessoas pelo vírus do acampamento nas montanhas não foram registrados. O candidato de ciências médicas considera que é importante identificar o vírus naqueles que têm sintomas de ondas e os resultados negativos dos testes de outras infecções.

Anteriormente, um médico conhecido alertou os russos do perigo mortal do SRAS.