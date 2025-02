“Ele tem problemas suficientes com sua esposa”: Trump descarta o príncipe Harry | Notícias do mundo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou o esporte do príncipe Harry dos Estados Unidos, apesar do fato de o litígio em andamento questionar o status de imigração do duque de Sussex, informou o New York Post.

Em uma entrevista ao New York Post na sexta -feira, Trump deixou claro que não quer tomar medidas contra Harry.

“Eu não quero fazer isso”, disse ele. “Vou deixá -lo em paz. Ela tem problemas suficientes com a esposa. Ela é terrível”, acrescentou Trump enquanto conversava com o New York Post.

Essa declaração ocorre no meio dos desafios legais que envolvem o visto de Harry, particularmente da Heritage Foundation, que levantou preocupações sobre a possível incapacidade de Harry de revelar o uso de drogas ilegais passadas durante seu processo de solicitação de visto, acrescentou o relatório.

O New York Post também declarou que Trump aproveitou a oportunidade para expressar admiração pelo irmão mais velho de Harry, príncipe William, chamando -o de “um grande jovem”. Os dois se encontraram privados em Paris durante a reabertura da Catedral de Notre-Dame em dezembro de 2024, uma reunião que contrastava com o relacionamento tenso de Trump com Harry e sua esposa.

O duque e a duquesa de Sussex são críticos de Trump há muito tempo. Meghan Markle se referiu a ele como “divisivo” e “misoginista” em declarações públicas anteriores, enquanto Trump ridicularizou Harry regularmente, alegando que o príncipe está “chicoteado” por Meghan. “Acho que o pobre Harry está sendo levado pelo nariz”, disse Trump em uma entrevista anterior, informou o New York Post.

A reivindicação da Fundação Heritage contra o Departamento de Segurança Nacional questionou a honestidade de Harry em seu pedido de visto nos EUA., Citando admissões na autobiografia de Harry sobre seu uso anterior de drogas, incluindo cocaína, cannabis e psicodélico.

O Nile Gardiner, da Heritage Foundation, disse: “Quem se aplica aos Estados Unidos tem que ser honesto em sua aplicação, e não está claro que esse seja o caso do príncipe Harry”, disse o New York Post.

O grupo conservador de especialistas também sugeriu que Harry poderia ter recebido um tratamento favorável ao governo Biden depois que ele e Meghan se mudaram para a Califórnia em 2020, após sua partida da família real britânica, um movimento amplamente conhecido como “Megxit”, o relatório adicionado .