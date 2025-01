"Ele vai torcer por mim no domingo?": Jannik Sinner, a grande resposta a Novak Djokovic

Jannik Pecador não se incomoda com as declarações de Novak Djokovicpelo que ele disse na conferência de imprensa pós-jogo. Faz-se referência às palavras do campeão sérvio, que se aposentou hoje, sexta-feira, 24 de janeiro, após perder o primeiro set da semifinal do Aberto da Austrália 2025 contra o alemão Alexandre Zverev. O que impediu Nole foi um problema muscular.

Djokovic falou aos repórteres em apoio a Zverev antes da final em Melbourne, onde enfrentará Sinner, o número 1 do mundo e atual campeão. Nole sublinhou sua opinião o alemão merece finalmente atingir o objetivo: vencer um Slam depois de tocá-lo várias vezes. Como o próprio Zverev revelou durante entrevista em quadra, a relação entre os dois cresceu com o tempo e se consolidou ainda mais durante o torneio de Xangai. Aqui, após a eliminação do alemão no Aberto dos Estados Unidos de 2024 por Taylor Fritz, Djokovic e Zverev tiveram a chance de comparar notas e fortalecer seu vínculo.





Entrevistado por EurosportPecador ele não demonstrou desconforto pelo que disse Djokovic, aceitando serenamente o apoio da oposição: “Está tudo bem, eles são amigos e se conhecem há muito tempo. Não há maldade comigo, então está tudo bem. Sei que Zverev teve ainda mais chances de vencer, tudo pode acontecer no domingo. Só penso em dar o melhor de mim”, concluiu Sinner, certeiro como sempre.

Jannik conquistou uma vaga na final ao vencer o americano Ben Shelton na outra semifinal. O precedente mais recente com Zverev remonta ao Masters 1000 em Cincinnati, onde Sinner derrotou o alemão. Agora só falta esperar o final…