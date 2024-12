Elefante perseguido até a morte por tigre em Jim Corbett: incidente raro ou sem precedentes?

Um incidente emocionante no famoso Parque Nacional Jim Corbett, em Uttarakhand, chamou a atenção das redes sociais na semana passada, quando um tigre perseguiu incansavelmente um elefante durante três dias consecutivos, levando à morte do gigante.

O incidente, ocorrido em 22 de dezembro, gerou debates sobre as interações tigre-elefante e a dinâmica natural da predação na natureza.

Na manhã de 22 de dezembro, as autoridades do parque descobriram o corpo sem vida de um elefante macho, com idades entre 20 e 25 anos, na área de Bijrani da reserva.

Segundo Saket Badola, diretor da Reserva de Tigres de Corbett, o elefante era solitário e havia abandonado seu rebanho, como é comum em machos de sua idade. Ele teria sofrido uma perseguição prolongada por um tigre, resultando em exaustão severa e eventual morte.

Um vídeo viral, amplamente compartilhado online, capturou a cena desesperada do elefante correndo para escapar do tigre sob o manto da escuridão. A perseguição implacável provocou reações diversas, com alguns retratando o tigre como um predador e o elefante como uma vítima.

ESSE COMPORTAMENTO É INCOMUM?

Os especialistas sugerem que, embora o incidente tenha sido raro, não é sem precedentes. Os tigres, conhecidos por caçar animais menores, ocasionalmente atacam elefantes, embora tais casos sejam raros.

Saket Badola observou que os tigres podem aproveitar as oportunidades para caçar elefantes, especialmente bezerros ou juvenis. No entanto, atacar um elefante adulto é raro devido ao esforço significativo que exige.

Bilal Habib, cientista do Instituto de Vida Selvagem da Índia, sugeriu que o elefante, que morreu no incidente de 22 de dezembro, poderia ter ficado enfraquecido por doença ou ferimento, tornando-o um alvo viável.

“Conforme relatado neste caso, o elefante não era um filhote, mas pode ter sido um indivíduo mais fraco. O evento é um ato de predação que não pode ser atribuído à fadiga devido ao estresse, à falta de sono ou ao medo”, disse Habib.

Sandeep Tiwari, Diretor de Conservação do Wildlife Trust of India (WTI), acrescentou: “Os tigres raramente perseguem elefantes adultos, especialmente dada a abundante base de presas disponível em Corbett. elefantes, já que os elefantes adultos muitas vezes os repelem de forma eficaz.”

INTERAÇÃO TIGRE-ELEFANTE NA SELVAGEM

O Parque Nacional Jim Corbett, lar de mais de 200 tigres e 1.000 elefantes selvagens, é um ecossistema único onde estas duas espécies frequentemente partilham espaço. No entanto, os confrontos diretos são raros.

“Normalmente, os tigres evitam os elefantes adultos. Se ocorrer um confronto, o tigre geralmente recua”, disse o Dr. Tiwari. Ele explicou que os tigres são ágeis, mas os elefantes possuem uma força imensa, que muitas vezes afugenta os predadores.

O DEPARTAMENTO FLORESTAL DEVE INTERVENIR?

O vídeo viral levantou questões sobre o papel do departamento florestal em tais situações. No entanto, os especialistas em vida selvagem enfatizam que estes eventos fazem parte do processo ecológico natural.

“A predação é um fenômeno natural que mantém o equilíbrio ecológico. Intervir nesses casos poderia alterar a funcionalidade do ecossistema”, disse Habib.