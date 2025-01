Elefante preso em Malappuram Kerala é salvo após 20 horas de resgate realizado por moradores locais furiosos – Kerala News

Um elefante selvagem foi resgatado mais de 20 horas depois de cair em um poço em Areekode, Malappuram. Ele teria caído no poço quando os moradores perseguiam um rebanho que havia entrado em uma área residencial próxima.

A presa caiu no poço localizado dentro de uma plantação em Urangattiri, em Areekode, por volta das 12h30 de quinta-feira, e não conseguiu subir nem se mover muito.

Uma força-tarefa de 60 membros do departamento florestal levou 21 horas para remover o elefante. A equipe de resgate removeu a lama e criou um caminho próximo ao poço ajudando o elefante a sair.

Inicialmente, porém, os funcionários do departamento enfrentaram um estranho desafio ao resgate, já que os residentes locais se opuseram à sua libertação na área.

Os moradores locais queriam que o elefante fosse realocado para uma região de floresta densa e interrompessem as operações de resgate. Segundo eles, ao longo do tempo, sofreram enormes perdas de colheitas devido a estes ataques aos rebanhos. Eles também levantaram demandas como a construção de uma cerca na área, compensação por danos às colheitas e remuneração para o agricultor construir um novo poço.

Eles interromperam as operações de resgate e exigiram que o elefante fosse tranquilizado no poço e transferido para uma floresta mais profunda, o que o departamento florestal relutou em fazer.

Era arriscado e poderia pôr em perigo a vida do animal, argumentaram funcionários do departamento florestal.

No entanto, a operação de resgate foi retomada depois que os protestantes locais receberam a promessa de soluções para suas preocupações.

Anteriormente, o ex-Nilambur MLA PV Anvar alimentou a tensão quando sugeriu matar o elefante enchendo a cova com lama. “Como acontece em países estrangeiros, o que deve ser morto deve ser morto”, disse ele. Ele também instou o público a impedir as operações do Departamento Florestal em Kerala.

com entradas PTI