Eleições alemãs 2025 Resultados: O líder da oposição conservadora Friedrich Merz Win, muito certo com o desempenho mais forte da Guerra Mundial-2 | Notícias do mundo

Berlim: O líder da oposição da Alemanha, Friedrich Merz, conquistou uma vitória medíocre em uma eleição nacional no domingo, enquanto a alternativa para a Alemanha dobrou seu apoio no maior desempenho para um partido extremo certo desde a Segunda Guerra Mundial, eles mostraram as projeções . O ministro das Relações Exteriores Olaf Scholz admitiu a derrota para seus social -democratas na esquerda central após o que ele chamou de “resultado de eleições amargas”. As projeções para a televisão pública ARD e ZDF mostraram que seu partido terminou em terceiro lugar com seu pior resultado pós -guerra em uma eleição parlamentar nacional.

Merz disse que espera construir um governo de coalizão na Páscoa. Mas é provável que seja desafiador. A eleição ocorreu sete meses antes do planejado originalmente, depois que a coalizão impopular de Scholz entrou em colapso em novembro, três anos em um mandato que foi cada vez mais manchado por lutas internas. Houve um descontentamento generalizado e não muito entusiasmo por nenhum dos candidatos.

A campanha foi dominada por preocupações sobre a estagnação dos anos da maior economia e pressão da Europa para interromper a migração, algo que causou atrito depois que Merz pressionou nas últimas semanas para uma abordagem mais difícil. Ocorreu em um contexto de crescente incerteza sobre o futuro da Ucrânia e a aliança européia com os Estados Unidos.

A Alemanha é o país mais populoso da União Europeia de 27 nações e membro principal da OTAN. Foi o segundo maior fornecedor de armas da Ucrânia, depois dos Estados Unidos. Será central moldar a resposta do continente aos desafios dos próximos anos, incluindo a política comercial da administração e confronto do governo Trump.

As projeções, com base na produção e nas pesquisas parciais de contagem, fornecem apoio ao Merz Union bloqueiam cerca de 28,5 % e a alternativa anti-imigração para a Alemanha, ou AFD, aproximadamente 20,5 %, aproximadamente os sociais duplos pouco mais de 16 %, muito menor do que nas últimas eleições e abaixo do mínimo anterior de 20,5 % do pós -guerra desde 2017. The Greens Os ambientalistas, seus parceiros restantes no governo cessante, estavam em aproximadamente 12 %.

Dos três jogos menores, um, o partido esquerdo da esquerda fortaleceu sua posição, vencendo até 9 % dos votos após um retorno notável. Os democratas livres a favor dos negócios, que foram os terceiros no governo desmoronado, pareciam perder seus assentos no Parlamento com aproximadamente 4,5 %. A Aliança Sahra Wagenknecht, ou BSW, estava em torno do limiar de 5 % necessário para ganhar assentos.

Se Merz tiver a maioria da formação de uma coalizão com os social -democratas de Scholz ou também precisará de um segundo parceiro, que realmente teria que ser os verdes, dependerá se o BSW entrar no Parlamento. O líder conservador disse que “o mais importante é restaurar um governo viável na Alemanha o mais rápido possível”.

“Estou ciente da responsabilidade”, disse Merz. “Também estou ciente da escala da tarefa que agora está à nossa frente. Eu a aborto com o maior respeito e sei que não será fácil”. “O mundo não está nos esperando e não está esperando as conversas e negociações da coalizão há muito tempo”, disseram seguidores aplaudindo.

O candidato verde para o chanceler, vice -chanceler Robert Habeck, disse que Merz faria bem em moderar seu tom após uma campanha difícil. “Vimos que o centro enfraquece em geral, e todos devem se ver e perguntar se não contribuem para isso”, disse Hayeck. “Agora você deve ver que age como um chanceler.” Os Verdes foram o partido que sofreu menos por participar do governo impopular de Scholz. A secretária geral dos social -democratas, Matthias Miersch, sugeriu que sua derrota não foi uma surpresa: “Esta eleição não foi perdida nas últimas oito semanas”.

O co-líder da AFD, Tino Chrupalla, disse aos seguidores que “alcançamos algo histórico hoje”. “Agora somos o centro político e deixamos as listras atrás de nós”, disse ele. A apresentação anterior mais forte do partido foi de 12,6% em 2017, quando ele entrou no Parlamento Nacional. A candidata ao chanceler do partido, Alice Weidel, disse que está “aberta para negociações de coalizão” com o partido de Merz e que “caso contrário, nenhuma mudança de política na Alemanha é possível”. Merz descartou repetidamente trabalhando com a AFD, assim como outros partidos convencionais, e fez isso novamente em uma troca televisionada pós -eleição com Weidel e outros líderes.

Weidel sugeriu que a AFD não precisaria fazer muitas concessões para garantir uma coalizão teórica, argumentando que a União copiava muito seu programa e ridicularizando sua “vitória pirrônica”. “Você não pode implementá -lo com as festas de esquerda”, disse ele. Se Merz acabar formando uma aliança com os social -democratas e os verdes, “será um governo instável que não dura quatro anos, haverá um chanceler interino Friedrich Merz e nos próximos anos superaremos a União”.

Merz descartou a idéia de que os eleitores queriam uma coalizão de AFD. “Temos pontos de vista fundamentalmente diferentes, por exemplo, sobre política externa, em política de segurança, em muitas outras áreas, com relação à Europa, Euro, OTAN”, disse ele. “Você quer o oposto do que queremos, então não haverá cooperação”, acrescentou Merz.

Scholz denunciou o sucesso da AFD. Ele disse que “isso nunca deve ser algo que aceitaremos. Não aceitarei e nunca irei”. Mais de 59 milhões de pessoas no país de 84 milhões eram elegíveis para escolher os 630 membros da Câmara de Representantes do Parlamento, o Bundestag, que ficará sob a cúpula de vidro do histórico Reichstag Building em Berlim.