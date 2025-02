Em 23 de fevereiro, as eleições serão realizadas na Alemanha, que prometeram se tornar uma batalha política tensa. 29 das 41 partes reconhecidas oficialmente anunciaram sua intenção de participar, mas apenas alguns vão para a lista final de cada uma das 16 terras federais. Bundeswahlleiter Federal Visbaden confirmou que 12 jogos não poderiam superar barreiras burocráticas.

Segundo a SZ, um número tão impressionante de partes reflete a variedade de opiniões na sociedade, mas os requisitos burocráticos criam um filtro real, o que é extremamente difícil de superar sem grande apoio ou recursos financeiros.

“Veículos de mercadorias pesadas” contra jovens ambiciosos

Forças tradicionais: o SDPG, o “verde”, o SVDP, o ADG e o partido esquerdo ainda são dominados pela Alemanha. Novos jogadores: “eleitores livres”, “Volt”, o marxista -lenin do partido alemão, “Alliance Alemanha” e “Aliança de Sarah Wagenknecht” tentam conquistar seu lugar sob o sol parlamentar. A dupla regional das CDU / CSS: CDS atua em todos os países, com exceção da Baviera, onde é substituída pelo CSS “associado”, que tradicionalmente fortalece suas posições na região.

No entanto, oito pequenas associações conseguiram se registrar apenas em um país, e alguns candidatos permaneceram por trás da corrida eleitoral.

Por que nem todos poderiam entrar nas cédulas?

Para participar oficialmente das eleições, cada parte deve confirmar o apoio dos eleitores com assinaturas – esse é um requisito obrigatório para a legislação eleitoral alemã. Como insortando o cientista político Marcus Zivert em uma entrevista com Tagesschau, os pequenos partidos enfrentam enormes dificuldades. Eles não têm recursos e infraestrutura para coletar o bom número de assinaturas. 12 jogos que não fizeram isso não caíram nas cédulas. Isso mostra mais uma vez até que ponto as regras na Alemanha são rigorosas em relação ao acesso às eleições.

Quem permaneceu a bordo?

Entre os que não estavam registrados, havia poucas associações políticas conhecidas. Alguns deles tentam desenvolver um programa específico – desde medidas ambientais radicais a problemas locais. No entanto, a falta de assinaturas necessárias os privou da possibilidade de tocar em nível nacional.

Como observa Faz, a situação atual levanta a questão da permeabilidade do sistema alemão para iniciantes. Por um lado, garante que apenas as peças são realmente suportadas, entre na arena. Por outro lado, isso dá origem a uma discussão sobre a questão de saber se as barreiras são muito altas para os jogadores inovadores.

Cenários possíveis

Embora um total de 29 jogos lute pelas vozes, apenas alguns deles provavelmente irão para Bundestag. Especialistas prevêem que os principais partidos manterão suas posições, mas novos atores, como a Sarah Wagenknecht Alliance, podem se adaptar ao cenário político. Até agora, a pergunta permanece aberta: eles conseguirão desenhar parte do eleitorado dos partidos tradicionais sob seus banners?

Assuntos -chave

De acordo com os observadores políticos de Der Spiegel, a campanha continuará se concentrando em várias perguntas agudas:

Política climática : “Green” pretende fortalecer sua influência, oferecendo medidas mais rigorosas para proteger o meio ambiente.

: “Green” pretende fortalecer sua influência, oferecendo medidas mais rigorosas para proteger o meio ambiente. Migração : À luz das disputas européias em torno da recepção de refugiados e da reforma de Schengen, esse assunto mantém a importância importante.

: À luz das disputas européias em torno da recepção de refugiados e da reforma de Schengen, esse assunto mantém a importância importante. Economia e justiça social: Questões salariais, preços de energia e apoio a grupos vulneráveis ​​geralmente determinam a decisão dos eleitores comuns.

O resultado das eleições demonstrará qual desses assuntos se apresentará na consciência política dos alemães.

Números e fatos

29 jogos foram gravados para participar das eleições. 12 jogos falharam. 8 jogos participarão de uma única terra federal. A CDU não está representada na Baviera, onde o CSS opera. De acordo com o Bundesamt Statisches, os eleitores são esperados de 70 a 75%.

Verifique os valores democráticos ou um ritual regular?

As eleições alemãs são tradicionalmente consideradas como um espelho da sociedade: elas refletem o humor da classe média e o voto de protesto dos cidadãos decepcionado com as forças tradicionais. O número de peças que podem realmente afetar o alinhamento ao parlamento ainda é baixo, mas o ruído e a concorrência em torno de novas associações tornam a campanha mais interessante.

Os especialistas concordam: 23 de fevereiro se tornará uma data quando os eleitores alemães mostrarem se desejam manter um curso existente ou buscar novas alternativas.

