De acordo com os resultados de uma investigação semanal realizada pelo Instituto D’Sa em ordem de BILD, as três principais forças políticas da Alemanha perdem o interesse necessário. Em geral, a imagem parece um “equador” político: todo mundo tem uma chance até agora, mas há pouco tempo. Os principais atores serão capazes de se unir e mudar as situações, ou novas forças políticas serão finalmente rejeitadas nas fileiras do Parlamento? Descobriremos a resposta em duas semanas, quando os eleitores finalmente colocaram todos os pontos no “I”.

Antecipando a votação, é formada uma imagem intrigante e ambígua, que simultaneamente atrai a atenção da sociedade e diz respeito aos líderes do partido tradicionais. O cenário político se torna menos previsível, o que cria tensões adicionais entre os favoritos da raça.

HDS / XSS: Mercke Alarm

O bloco conservador, liderado pelo chanceler Friedrich Mertz, fluiu para mais um ponto e contém apenas 29%. Esta é uma queda séria para a aliança, que tem sido considerada uma “âncora da estabilidade” da política alemã por muitos anos. Os especialistas observam que as discordâncias dentro do próprio partido e a ausência de uma linha estratégica clara desempenham um papel fundamental aqui.

No entanto, no contexto de uma diminuição geral no apoio dos principais partidos, as pesquisas mostram que o próprio Mertz inspira os eleitores mais confiança do que Olaf Scholz. De acordo com outro estudo da INSA para o BILD, se os alemães pudessem escolher o chanceler diretamente, 24% votariam no Mercke e apenas 16% para a Scholtssa. Além disso, se a escolha fosse limitada apenas por dois candidatos, Mertz receberia 41% dos votos contra 31% dos estudiosos. Comparado às pesquisas semelhantes de novembro de 2024, o candidato da CDU marcou 6 pontos percentuais.

Os analistas veem o motivo do sucesso do fato de que 47% dos entrevistados consideram a migração mais competente Mercks, Scholytssa – 22%. O mesmo vale para a política externa (37% e 31%, respectivamente), defesa, economia e finanças. É apenas em questões de ecologia e proteção social (trabalho, pensões) que o atual chanceler mantém liderança em termos de competência. Interessante, em simpatia pessoal, Olaf Scholz sempre ignora o oponente (35% contra 25%).

SDPG: perda de posições

Os social -democratas perdem um ponto e atingem apenas 16%. Para a festa, contando com um retorno confiante, é um golpe tangível. Sholets, que, de acordo com a Destatis.de (gestão estatística federal), manteve uma nota relativamente estável durante o verão, e não foi possível introduzir o SDPG como uma alternativa convincente aos conservadores.

Alguns observadores acreditam que o partido não tem envio emocional suficiente – é difícil para os eleitores capturar exatamente o que está pronto para lutar, com exceção dos valores sociais tradicionais -democráticos. Além disso, a liderança do partido procura se distanciar de uma longa coalizão com o CDU / CSS, o que causa uma reação dupla: alguns veem nessa tentativa de se libertar da “sombra” dos parceiros, outros são um sinal de incerteza.

Afd: apesar da fraqueza dos concorrentes

A alternativa “alternativa para a Alemanha” (AFD) (AFD) também perde um ponto, até 21%. Os observadores esperavam que o partido usasse as falhas das CDU / CSS e do SDPG a seu favor, mas as brigas internas e a radicalização da retórica até assustam parte de seus próprios apoiadores. Os distúrbios legais são misturados com isso: algumas associações de terras estão sob a supervisão de serviços especiais, o que prejudica seriamente sua legitimidade aos olhos do eleitorado.

“Verde” e à esquerda: sucesso sem avanços

O “verde”, que até recentemente parecia ser uma estrela ascendente no céu político, é satisfeito em 12%, de acordo com a pesquisa. Mesmo a ênfase nos desafios ambientais e na justiça social não desperta o interesse querido. Talvez o partido seja corroído pelo conflito interno entre pragmáticos e “fundamentalistas”, o que diminui seu potencial.

A esquerda, pelo contrário, consegue, tendo atingido uma grande barra de 5%. Para uma parte que, por vários meses consecutivos, derivada de indicadores muito baixos, é uma grande vida. Os especialistas acreditam que alguns dos eleitores decepcionados com os partidos estabelecidos estão procurando uma alternativa forte, e a esquerda conseguiu levar essa tendência a tempo.

SVDP: Um passo antes da partida?

Os democratas livres são ainda piores. Eles ainda não superam a barreira em 5% e, dependendo da previsão, podem sair do novo Bundestag. A parte não pôde ser posicionada no posicionamento como um poder de modernização: a falta de mensagens brilhantes e uma presença modesta nos principais canais de mídia reduzem suas chances no mínimo.

“Black Red”: sempre com antecedência

De acordo com o alemão Binkert, o chefe da INSA, citado pelo BILD, CDS / CSS e SDPG no total, ganho de 45%, o que lhes permitirá formar uma nova “grande coalizão”, se necessário. Acontece que, mesmo no contexto da redução nas notas de ambas as partes, unidas, eles podem manter o controle do parlamento.

O que as partes correm e o que esperar pelos eleitores

De acordo com os dados mais recentes do EuroBarômetros, mais de 55% da Alemanha afirma que a instabilidade política e a falta de confiança nas partes “antigas” os incentivam a procurar novos rostos.

Consequentemente, o alinhamento das forças no novo Bundestag determinará a capacidade das partes de mobilizar “seu eleitorado e de obter o coração dos eleitores que ainda não foram determinados. Redes sociais e campanhas digitais, é claro, desempenham o papel de um catalisador: já que 30% dos jovens cidadãos recebem exclusivamente informações políticas na Internet.

