Eleições na Alemanha Merz estão ansiosas pelo escritório da CDU em Berlim: "Ganhamos as eleições"

23 de fevereiro de 2025

“Nesta noite histórica, seja bem -vindo a Konrad Adenauer Haus. Em 23 de fevereiro de 2025, NOI, CDU e CSU, The Union, Ganhamos essas eleições“. O líder da CDU e candidato do sindicato disse que Friedrich MerzDa sede de Berlim, após as primeiras pesquisas de saída das eleições federais que veem seu partido em suas cabeças com 29%. “Estou ciente da responsabilidade e do escopo da tarefa que nos espera. Sei que não será fácil. Lutamos com uma campanha eleitoral muito difícil. O objetivo é agora formar um governo capaz de agir o mais rápido possível , “Ele acrescentou Merz.