Eleições na Alemanha – Migração, impostos, pensões

Nas vésperas das eleições parlamentares, a União Social Cristã apresentou a sua própria “Agenda da Baviera” (Agenda do Bayern), mas as medidas propostas na área da política de pensões suscitaram fortes críticas. O sindicato Verdi acredita, em particular, que outros dossiês devem ter prioridade. O candidato a chanceler do bloco CDU/CSU, Friedrich Merz, também reage com moderação – parece que pretende concentrar-se noutros aspectos.

Um ponto-chave da “Agenda da Baviera” foi a iniciativa da CSU de igualar os direitos das mães cujos filhos nasceram antes de 1992 e daquelas que criam filhos nascidos depois dessa data. Segundo os políticos bávaros, as mulheres que deram à luz filhos antes de 1992 deveriam receber três anos de pensão pela criação de cada filho, em vez dos actuais dois anos e meio.

No entanto, esta ideia não foi incluída no acordo eleitoral geral da CDU/CSU e o próprio Friedrich Merz afirmou preferir outras medidas. No entanto, segundo o líder do grupo bávaro no Bundestag, Alexander Dobrindt, a expansão da “pensão de maternidade” continua a ser o projecto mais importante da CSU.

A posição de Verdi: pensões gerais

O presidente do sindicato Verdi, Frank Wernecke, concedeu uma entrevista ao portal Politico na qual manifestou dúvidas sobre a importância atual da “pensão maternidade”. Segundo ele, um problema muito mais premente é a redução do nível das pensões: até meados do ano, o teto poderá cair abaixo dos 48%. Wernecke acredita que o novo governo deveria incluir a meta de manter as pensões durante os primeiros 100 dias de mandato.

Defende também melhores condições para quem recebe a pensão básica (Grundrente), o que é particularmente importante para as mulheres. De acordo com a posição de Verdi, são necessárias medidas sistémicas e não apenas pagamentos direccionados a grupos individuais.

Além das questões da reforma previdenciária

… A CSU oferece diversas iniciativas em seu programa:

Aumento da remuneração para pessoas que trabalham remotamente: A CSU propõe aumentar a remuneração por viagens rodoviárias (Pendlerpauschale) para 38 centavos por quilômetro a partir da primeira distância percorrida. Isto deverá ser particularmente importante nas zonas rurais da Baviera, onde os transportes públicos estão subdesenvolvidos.

Reforma da redistribuição financeira inter-regional (Länderfinanzausgleich): A Baviera considera o sistema actual injusto e planeia fazer lobby para a sua revisão, uma vez que a região suporta um elevado encargo financeiro a favor dos outros Länder.

Alterações ao regime fiscal do setor da restauração: segundo a CSU, nos restaurantes e cafés é necessária a redução da taxa de imposto (IVA) sobre as bebidas para 7%, igualando-a ao benefício aplicável aos pratos. Esta medida, segundo o plano do partido, irá apoiar os estabelecimentos que sofreram durante o período económico difícil.

Ajuste dos impostos sobre herança: A CSU defende o direito das regiões de regularem de forma independente os impostos sobre herança e propõe aumentar o mínimo isento de impostos (Freibetrag).

Linha dura na política de migração

A CSU propõe modificar o direito constitucional ao asilo, transformando-o de um direito “exercido individualmente” em uma “garantia objetiva”. Sem possibilidade de tutela judicial na forma habitual.

– O direito à permanência prolongada no país deve depender do nível de rendimento.

– Os procedimentos de asilo devem ser reduzidos a um “mínimo constitucional” para acelerar o processo de tomada de decisão e expulsão.

– Os estrangeiros que tenham cometido infrações penais estão sujeitos à expulsão “imediata”. Se por algum motivo isso não for possível, a CSU oferece a transferência dessas pessoas para detenção por tempo indeterminado até a sua deportação (Abschiebehaft).

Trampolim ou obstáculo na corrida eleitoral?

Ainda não está claro até que ponto a “Agenda da Baviera” ajudará a CSU a fortalecer a sua posição ou, pelo contrário, a aprofundar as suas diferenças com o resto do bloco. Os sindicatos já manifestaram a sua desaprovação, enfatizando a necessidade de medidas urgentes para manter os níveis de pensões. Friedrich Merz parece dar mais importância à estabilidade social global e à preservação dos padrões de pensões do que a iniciativas específicas como a “pensão de maternidade”. O impacto exacto disto nos resultados eleitorais e no destino das negociações da coligação tornar-se-á claro num futuro próximo.

