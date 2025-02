Antecipando as eleições no Bundestag 2025, a Alemanha enfrenta a necessidade de transformações cardinais na economia, política social e política externa. O Partido Socio-Democrático da Alemanha (SPD) modifica resolutamente as prioridades tradicionais, refletindo o desenvolvimento da economia e da educação no centro das atenções. Os planos ambiciosos destinados a aumentar os investimentos, reformar o sistema tributário e fortalecer a proteção social, recebem uma nova vida graças à experiência internacional do chanceler Olaf Sholts, cujo papel na cena mundial permanece importante.

O SPD se esforça ativamente para atualizar sua imagem. O partido, que frequentemente foi associado a benefícios sociais, agora é representado como uma máquina de energia econômica que pode criar um clima de investimento favorável. Apesar da incerteza do destino adicional do “bônus” na pessoa do chanceler Scholtz após o colapso do governo da coalizão, o líder do partido de 66 anos continua sendo um dos poucos políticos a desempenhar um papel internacional notável. Sua experiência e reconhecimento internacional podem ser decisivos na luta contra oponentes políticos privados da experiência do Estado.

Reforma das gerações futuras

Uma das pedra angular do programa eleitoral do SPD é a educação. O partido propõe concluir um acordo obrigatório entre terras federais destinadas a combater uma escassez de trabalho qualificada em jardins e escolas infantis. Está planejado para expandir a capacidade de treinamento, a criação de ordens multidisciplinares e o desenvolvimento de novas abordagens para a reciclagem profissional.

“Nenhuma criança deve começar a treinar sem as habilidades básicas necessárias”, proclamam os desenvolvedores do programa. O sistema educacional deve se adaptar a uma sociedade multinacional, refletindo a diversidade cultural e social por meio do programa de estudo e materiais. Além disso, a reforma da herança e impostos sobre doações deve fornecer investimentos direcionados em educação a todas as crianças e adolescentes.

Economia: “Fundação Alemã”

O Programa Econômico do SPD é baseado em dois slogans principais: a fundação alemã e o bônus “Made in Alemanha”. O Partido planeja criar um fundo estadual com um volume de 100 bilhões de euros para a modernização de redes elétricas e de aquecimento, ampliando a infraestrutura das estações de carregamento e a construção de moradias. Esse fundo deve se tornar um ímã para investimentos particulares para financiar projetos estratégicos, sublinha Der Spiegel.

O programa prevê um desconto de impostos de 10% do preço de compra de máquinas e equipamentos, o que estimulará a produção doméstica. Para aliviar a carga tributária de 95% dos contribuintes, sua redistribuição está planejada. Assim, o topo da renda estará sujeito a pagamentos adicionais e o limite mais alto de taxa de imposto cairá de 67.000 para 93.000 euros por ano. Ao mesmo tempo, a taxa desse grupo cairá de 42 para 45%. O salário mínimo deve aumentar para 15 euros no último 2026 e o ​​IVA sobre comida – para 7 para 5%.

Ao mesmo tempo, o SPD pretende reformar a “frenagem da dívida”, dedicada à lei principal, para que futuros governos possam contratar empréstimos adicionais para financiar investimentos de longo prazo.

Política social e assistência médica

Na esfera social, o programa SPD visa apoiar aposentados e jovens. Está planejado para fixar o nível de pensões em 48% e manter a idade de aposentadoria na marca de 67 anos. As contribuições para a pensão até 2027 permanecerão estáveis ​​(18,6%) e, após 2028, elas devem aumentar, o que, segundo estimativas, pode exceder 22% até 2030. Além disso, a possibilidade de aposentadoria antecipada após 45 anos de experiência profissional é oferecido.

Os altos preços para ir a instituições estacionárias serão limitadas em 1000 euros por mês. O SPD também procura reduzir os custos de acomodação para estudantes e estagiários, garantindo que o aluguel de quartos em apartamentos comuns não exceda 400 euros. No campo dos cuidados de saúde, o partido promete eliminar as diferenças nas opções de espera e processamento entre os proprietários de seguros privados e obrigatórios, oferecendo a todos os cidadãos acesso igual a serviços médicos.

Clima e transporte

Problemas e transporte ambientais ocupam um lugar importante no programa SPD. Apesar do fato de que em 2024, o objetivo de limitar o aquecimento global de até 1,5 ° C já perdeu sua relevância, o partido pretende continuar a luta pelo clima. Entre as propostas – o limite de velocidade de autobahns de até 130 km / h e a proposta constante de DeutschlandTickt, que, de acordo com Handelsblatt, podem reduzir consideravelmente a carga no sistema de transporte.

O SPD também propõe modernizar a comunicação ferroviária, expandindo a gama de serviços de gelo e expressões paneópicas do PAN, além de acelerar a busca pelo armazenamento final de materiais radioativos, enquanto apoia a rejeição da energia nuclear.

Humanismo e medidas difíceis

Em termos de migração, o SPD insiste em realizar procedimentos de asilo exclusivamente nos países da União Europeia, rejeitando a transferência desses processos para estados que não fazem parte da UE, que também suportam CDs e CSs. O partido procura acelerar a expulsão de criminosos e estimular o retorno voluntário dos migrantes pela conclusão de acordos com seus países de origem.

No campo da segurança interna, o SPD exige o endurecimento das sanções para trabalhadores policiais e de emergência atacados, bem como a luta contra a violência digital. Está planejado desenvolver uma lei sobre proteção contra a violência digital, eliminar lacunas na legislação criminal e simplificar o procedimento para bloquear criminosos. É dada atenção especial às medidas para proteger contra a violência doméstica: o uso de pulseiras eletrônicas, treinadores obrigatórios para os infratores e a possibilidade de usar a resistência da residência – tudo isso está incluído no programa.

Além disso, o partido se oferece para criar aconselhamento civil, onde os moradores poderão discutir problemas urgentes e transferir suas propostas para os políticos.

Estratégia de paz e segurança

O SPD pretende fortalecer a posição da Alemanha na arena internacional, com base na posição de cancelador Olaf Sholts no conflito ucraniano. Embora a Alemanha continue sendo o maior fornecedor de armas da Europa, o partido se opõe ao fornecimento de mísseis de cruzeiro na Ucrânia, aderindo ao princípio de “prudência e senso de proporções”. Scholz sublinha que a Alemanha e a OTAN não devem se tornar um participante de operações militares diretas.

As despesas de defesa, de acordo com o SPD, devem corresponder ao indicador alvo da OTAN – 2% do PIB, apesar das iniciativas semelhantes à obrigação de aumentar para 5% de Donald Trump. O partido rejeita o retorno do serviço militar obrigatório, sugerindo introduzir um “serviço militar flexível” – um formato voluntário de acordo com as necessidades do Bundeswehr.

Seção “perspectivas”

O SPD admite que a reputação do partido sofreu após o colapso do governo da coalizão. Apesar disso, a liderança está contando com o apoio dos eleitores que preferem a estabilidade da liderança atual. Os eleitores confrontados com a experiência de mudanças políticas podem escolher um partido que possa se adaptar aos desafios modernos, manter valores tradicionais e introduzir soluções inovadoras em condições globais de instabilidade.

A implementação bem -sucedida dessas iniciativas pode não apenas superar a crise de confiança, mas também recuperar a confiança na social -democracia, além de fortalecer a situação internacional do país.

