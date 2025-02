A votação em 23 de fevereiro deve polvilhar todo o “eu”. Para ajudar os eleitores a determinar qual partido é mais próximo do seu ponto de vista, uma ferramenta especial chamada Wahl – O – Mat está disponível. Este serviço on -line permite comparar suas próprias posições políticas com os programas de 29 partidos participando das eleições.

A Agência Federal de Educação Civil (BPB) desenvolveu essa ferramenta, e o canal de televisão ZDF atua como seu parceiro de informações.

O navegador principal

Wahl – O – Mat oferece 38 assuntos que afetam uma ampla gama de problemas – desde a restrição de aluguel em velocidade em Autobahns. Atenção especial é dada ao assunto vinculado à energia:

subsidiar fontes de energia renovável,

Possível retorno à energia atômica,

Compensação para empresas com alta intensidade energética,

Uma proibição de novos sistemas de aquecimento que operam em petróleo ou gás.

Os sujeitos financeiros também ocupam um lugar importante. Por exemplo, um aumento no salário mínimo para 15 euros até 2026 e um aumento na taxa de imposto mais alta são discutidos. Os aspectos da política externa também são discutidos: a exportação de armas para Israel, apoio militar à Ucrânia e seguro médico obrigatório para todos os cidadãos.

Cada uma das 29 partes que participam das eleições com antecedência expressa seu ponto de vista sobre os 38 sujeitos oferecidos. Os usuários wahl -o -mat não podem escolher: eles concordam com as instruções acima, relacionam -se a neutro ou categoricamente contra isso. Pontos importantes podem ser marcados em prioridade, a fim de melhorar sua influência no resultado final. Isso faz do serviço uma ferramenta realmente universal para uma escolha consciente.

Alternativas: onde você deve olhar

Além de Wahl – O – Mat, existem outros recursos que facilitam as decisões de decisão:

Real -O -Food : Não avalie as promessas eleitorais, mas as ações reais das partes no Bundestag e as comparam com suas opiniões.

: Não avalie as promessas eleitorais, mas as ações reais das partes no Bundestag e as comparam com suas opiniões. Mpwatch.d E: Fornece informações completas sobre candidatos em 299 distritos eleitorais, bem como suas respostas a várias perguntas e declarações do programa das partes.

E: Fornece informações completas sobre candidatos em 299 distritos eleitorais, bem como suas respostas a várias perguntas e declarações do programa das partes. Wahl.chat: Permite fazer suas perguntas diretamente aos representantes das partes e obter respostas mais personalizadas.

Notas e alinhamento de forças: quais avança e quem está no ponto

De acordo com as últimas pesquisas, o ZDF Politbarometer, a unidade HDS / XSS avança com 29% do apoio. Eles são seguidos pela AFD (21%), o SDPG (15%) e o “verde” (14%). O partido esquerdo, o SVDP e a União Sarah Wagenknecht ganham cerca de 4 a 5%, o que exige sua passagem para o Bundestag.

As primeiras eleições tornaram -se necessárias após o intervalo da coalizão “Fight” em 6 de novembro, unindo SDPG, “Green” e SVDP. Agora, todos os participantes da arena política estão se preparando para um novo alinhamento das forças, e os eleitores devem tomar uma decisão.

O que é importante uma escolha consciente

Assim, Wahl – O – Mat atua como um assistente confiável para aqueles que desejam avaliar cuidadosamente todos os argumentos e comparar suas crenças com as posições das partes. 38 Os sujeitos cobrem quase todas as esferas -chave da vida – da economia a problemas sociais e energia. A universalidade do serviço é confirmada por 29 partes que forneceram suas respostas. Para cada eleitor, é uma chance real de olhar para o espectro político sem distorção e, em 23 de fevereiro, fazer sua própria escolha consciente.

Isso é destacado pela Alemanha:

O fio dentário ajuda a reduzir o risco de derrame em 44%. Dentes limpos – um coração saudável

Oil a um preço recorde – Lidl, Kaufland, Aldi, RWE arruina o mercado alemão. Os supermercados desencadearam a guerra contra o portfólio dos compradores

O sírio é inocente? O advogado revela fatos chocantes nos Philippos. Curto para Bilefeld: A pessoa má está na plataforma?

Intriga política na Alemanha: Mertz ataca os liberais. Quando os “aliados” se tornam rivais

Carnaval na Alemanha: paganismo, igreja e loucura. Máscaras e diabo: o lado sombrio das férias

Suspensão VARS na Alemanha: Por que os híbridos no cume. Carro mais barato, mas não tudo: quem está no máximo

Aeronaves alemãs da Força Aérea a serviço de funcionários públicos: conforto ou necessidade. Passa milhões enquanto os cidadãos são convidados a economizar combustível

Migração Impasse na Alemanha: O SVDP está procurando uma saída. União contra a AFD: o centro pode manter o controle

Plástico em sangue, órgãos e cérebro: cientistas da Alemanha e do mundo são alarmantes. Como os microplásticos afetam nossa saúde: dados chocantes de pesquisa

Choque na Alemanha: o migrante cometeu 51 crimes por mês. A polícia está desamparada? Como uma recorrência evitou punição