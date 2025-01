Eleições para a Assembleia de Delhi: Arvind Kejriwal afirma que a CBI invadirá a casa de Manish Sisodia nos próximos dias

O ex-ministro-chefe de Delhi, Arvind Kejriwal, afirmou que fontes o informaram sobre uma invasão iminente do Central Bureau of Investigation (CBI) na residência do líder sênior da AAP, Manish Sisodia. A declaração foi feita poucos dias depois de Kejriwal prever a prisão do ministro-chefe de Delhi, Atishi, e alertar sobre ataques a outros líderes da AAP no período que antecedeu as eleições para a Assembleia de Delhi.

“Ele havia dito há alguns dias que Delhi CM Atishi ji seria preso e alguns líderes da AAP seriam invadidos. De acordo com fontes confiáveis, haverá uma operação do CBI na casa de Manish Sisodia nos próximos dias. O BJP está perdendo as eleições em Delhi. Essas prisões e batidas são resultado de sua frustração”, disse ele.