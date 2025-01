Eleições para a Assembleia de Delhi: Atishi deveria condenar o apoio de seu pai a Afzal Guru, diz BJP em meio a brigas com Ramesh Bidhuri

O BJP de Delhi tentou controlar os danos depois que o polêmico comentário de seu líder Ramesh Bidhuri sobre o ministro-chefe Atishi Marlena desencadeou uma tempestade política. Bidhuri, ao discursar em um comício de campanha, acusou Atishi de alterar sua identidade para ganhos políticos e disse: “Atishi, que era Marlena, agora é Singh. Ele até mudou de pai.”

O comentário imediatamente atraiu críticas por sua natureza pessoal, e o porta-voz do BJP, Praveen Shankar Kapoor, interveio para esclarecer a posição do partido.

Kapoor exortou os líderes políticos a ficarem longe de comentários pessoais e familiares. No entanto, ele também observou que, como figura pública, Atishi devia ao povo de Deli uma explicação pelo alegado apoio do seu pai a uma petição de clemência para Afzal Guru, o terrorista condenado por trás do ataque ao Parlamento em 2001.

“Como indivíduos ou idosos, todos respeitamos o pai de Atishi Marlena”, disse Kapoor. “Mas como Madame Marlena é a ministra-chefe, o povo de Delhi espera que ela condene publicamente ou justifique o apoio de seu pai a Afzal Guru.”

O esclarecimento do BJP veio depois que Bidhuri reacendeu uma antiga polêmica no domingo, dizendo: “Os pais de Atishi Marlena apresentaram uma petição de misericórdia contra a sentença de morte de Afzal Guru, o terrorista responsável pela morte de muitos de nossos bravos soldados. o povo de Delhi se quiserem apoiar aqueles que pediram perdão pela sentença de morte do Guru.”

O ataque pessoal gerou uma resposta emocional de Atishi durante uma entrevista coletiva na segunda-feira. Lutando contra as lágrimas, ela expressou choque e angústia com o quão “baixo” o BJP havia se rebaixado para obter ganhos políticos.

“Meu pai foi professor durante toda a vida. Ele ensinou milhares de crianças de famílias pobres e de classe média baixa. Hoje ele tem 80 anos e sua saúde é frágil: ele não consegue nem andar sem ajuda”, disse.

Ele então abordou diretamente os comentários de Bidhuri, chamando-os de uma traição à decência básica. “Descer-se ao ponto de abusar de um idoso está além da compreensão. Nunca pensei que a política neste país pudesse descer a tais profundidades”, disse Atishi, visivelmente angustiado.