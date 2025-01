Eleições para a Assembleia de Delhi em 2025: Com a zombaria ‘aapda’ do PM Modi, o BJP se juntou ao dangal contra a AAP liderada por Arvind Kejriwal – Delhi News

O organizador da AAP, Arvind Kejriwal, é há muito tempo um mestre em moldar narrativas, muitas vezes deixando seus oponentes lutando para acompanhar. Mas semanas antes das eleições para a Assembleia de Deli, isso pareceu mudar quando o primeiro-ministro Modi chamado AAP “aapda” (desastre) e chamou a regra de 10 anos da AAP de “aapda kaal” (um período de desastre).

Destacando a “renovação extravagante do antigo bangalô Kejriwal”, apelidado de “sheeshmahal”, e contrastando-a com a construção de 1.600 apartamentos Swabhiman para os pobres, o primeiro-ministro Modi e o BJP inverteram o roteiro. Ao fazer disto o foco dos seus ataques, o BJP entrou formalmente no dangal de Deli, dentro de alguns meses.

Ele Discurso do BJP sobre aumento de infraestrutura em Delhi Ele também viu a AAP responder que estes projectos eram esforços conjuntos entre os governos central e de Deli, e foram possíveis através da colaboração.

Além disso, o primeiro-ministro Modi garantiu aos habitantes de Delhi que o BJP continuaria com os esquemas de bem-estar existentes contra as “mentiras da AAP”, que têm sido a marca registrada do governo da AAP. Kejriwal, por outro lado, acusou o PM Modi e o BJP de abusar da AAP e dos habitantes de Delhi.

As narrativas promovidas pelo BJP garantiram que a AAP, que normalmente define a agenda, esteja agora a responder, em vez de moldar a sua própria narrativa antes das cruciais eleições de Deli, onde enfrenta o desafio de uma luta de uma década contra o mandato. Com a entrada do BJP, as próximas eleições serão uma batalha muito acirrada.

PM MODI ATACA KEJRIWAL EM ‘SEESHMAHAL’, BJP ALEGA DERROTA DE RS 80 CRORE NO BANGLOW

No centro do ataque do primeiro-ministro Modi à AAP está a “renovação extravagante” do antigo bangalô de Kejriwal, apelidado de ‘Sheeshmahal’. Inicialmente estimado em Rs 7,9 milhões, o Controlador e Auditor Geral (CAG) posteriormente estimou o custo da renovação em mais de Rs 33 milhões. O BJP intensificou ainda mais as suas críticas, afirmando que A despesa total foi superior a Rs 80 milhões, o que é considerado apenas a ponta do iceberg.

Arvind Kejriwal e sua família Ele morou no bangalô até setembro de 2024.quando renunciou ao cargo de CM de Delhi.

Modi, nos seus ataques consecutivos de sexta e sábado, comparou isto com as conquistas do BJP, como a construção de mais de 4 milhões de casas para os pobres, incluindo 1.600 apartamentos Swabhiman.

O ministro do Interior, Amit Shah, lançou na sexta-feira um ataque contundente a Kejriwal por causa do ‘sheeshmahal’, instando os eleitores de Delhi a julgar os crimes do governo AAP de uma década.

Enquanto isso, Parvesh Verma, o candidato do BJP em Nova Delhi eleitorado confrontado com Kejriwalexigiu que o bangalô fosse declarado “local turístico”.

O chefe do BJP Delhi, Virendra Sachdeva, também acusou o Departamento de Obras Públicas de Delhi (PWD) de irregularidades e corrupção na reforma que ele alegou ter sido “realizada durante a dura pandemia de Covid”.

A comparação, que pretendia mostrar o que o BJP considera a má gestão e as acções egoístas da AAP, revelou como o governo central liderado por Modi estava empenhado no bem-estar dos pobres.

Não apenas o BJP, o Congresso também atacou a AAP por causa do “seeshmahal”.

Horas depois da zombaria de “seeshmahal” do primeiro-ministro Modi, Kejriwal disse na sexta-feira que “aquele que usa um terno de Rs 10 lakh“Falar sobre sheeshmahal não combina bem com a sua boca.”

O primeiro-ministro Modi “abusou” do povo de Deli, respondeu Kejriwal, acrescentando: “Hoje o primeiro-ministro Modi fez um discurso de 43 minutos, no qual abusou do povo de Deli e do governo por eles eleito durante cerca de 39 minutos”.

A AAP negou estas acusações, chamando-as de “exageros”. No entanto, aguarda-se uma resposta detalhada a este respeito. Kejriwal e AAP, que durante muito tempo se projectaram como um partido de “plebeus” que lutam contra a corrupção, encontram-se agora encurralados por alegações de irregularidades financeiras, antes de uma eleição crucial para a Assembleia, a poucas semanas de distância.

DELI INFRAVERMELHO POSSÍVEL DEVIDO A ESFORÇOS CONJUNTOS DO CENTRO E DO GOVERNO AAP, DIZ AAP

Outra narrativa chave na campanha eleitoral do BJP em Deli é a sua ênfase no desenvolvimento de infra-estruturas na capital. A AAP respondeu afirmando que estes projectos não teriam se concretizado sem a sua cooperação, apesar das “atrocidades” que os seus líderes enfrentaram.

O primeiro-ministro Modi, numa farra nos últimos três dias, lançou as bases para vários projetos de infraestrutura. Inaugurou um trecho da Linha Magenta entre Janakpuri e Krishna Park, bem como um trecho de 13 km do Sistema de Trânsito Rápido Ferroviário (RRTS) conectando New Ashok Nagar de Delhi a Sahibabad da UP.

Além disso, o primeiro-ministro Modi lançou as bases para o troço Rithala-Kundli de 26,5 quilómetros, que visa ligar as aldeias do noroeste rural de Deli à rede de metro e ao NCR.

O líder da AAP e Delhi CM Atishi tentaram buscar crédito conjunto para os projetos de desenvolvimento, alegando que eram um “esforço colaborativo” entre o Centro e o governo de Delhi. O governo de Delhi investiu 1.260 milhões de rupias na linha RRTS que está sendo construída de Delhi a Meerut, pois impulsionará o desenvolvimento econômico de Delhi, disse Atishi.

Falando sobre a expansão do Metro de Deli, Atishi destacou a sua expansão ao longo da última década e disse: “Delhi está a emergir como um modelo de transporte público e sustentável, tanto para o país como para o mundo”.

Resta saber se a mudança na configuração narrativa do BJP afectará o resultado eleitoral, mas é claro que o BJP conseguiu alterar a dinâmica da campanha, levando a AAP a defender o seu mandato e a sua visão para Deli. . O mandato de cinco anos da actual Assembleia de Deli termina em Fevereiro, e espera-se que a Câmara de 70 membros vá às urnas nessa data.